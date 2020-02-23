Ailece alışverişe çıktılar
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Azra Akın, önceki gün eşi Atakan Koru ve oğlu Demir Koru ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.
Başarılı oyuncu Azra Akın, önceki gün eşi Atakan Koru ve oğlu Demir Koru ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde geldikleri AVM'de mağazaları gezip ailecek alışveriş turuna çıkan Koru ailesi, oğulları Demir için oyuncak mağazalarından bol bol alışveriş yapıp tüm vaktini çocuklarına ayırdı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:41
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