Ailece alışverişe çıktılar - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ailece alışverişe çıktılar - Son Dakika Magazin

Ailece alışverişe çıktılar

16 dakika önce

Azra Akın, önceki gün eşi Atakan Koru ve oğlu Demir Koru ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

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Başarılı oyuncu Azra Akın, önceki gün eşi Atakan Koru ve oğlu Demir Koru ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde geldikleri AVM'de mağazaları gezip ailecek alışveriş turuna çıkan Koru ailesi, oğulları Demir için oyuncak mağazalarından bol bol alışveriş yapıp tüm vaktini çocuklarına ayırdı.

Atakan Koru, Azra Akın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:41 
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