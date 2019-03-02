Son Dakika Haberleri: Ailece Hırsızlık' Kameralara Takıldı

Ailece Hırsızlık' Kameralara Takıldı

52 dakika önce

– İngiltere'de havalimanında turistlerin çantalarını 'perdeleme' yöntemi ile çalan 'hırsızlık çetesi bir aile' önce kameralara, ardından polise yakalandı.

Ailece Hırsızlık' Kameralara Takıldı, System.String[]
– İngiltere'de havalimanında turistlerin çantalarını 'perdeleme' yöntemi ile çalan 'hırsızlık çetesi bir aile' önce kameralara, ardından polise yakalandı.

İngiltere, Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'nda yaşanan olay güvenlik kameralarınca kayda alındı. Görüntülerde, Gana'dan Londra'ya seyahat eden turistlerin, havalimanına indikten hemen havalimanı içindeki bir telefon dükkanına girdikleri görülüyor. Turistler, valizlerini arkalarında bırakarak dükkan çalışanlardan biriyle konuşuyor. Bunu gören bir hırsız çift de önce aralarında kısa bir konuşma yapıyor ve ardından harekete geçiyor.

Kadın hırsız, turist kadını oyalarken; kocası olan hırsız da ceketini giyer gibi yaparak valizlerin üstünde bulunan ve içinde mücevher, paralar ve pasaportların bulunduğu el çantasını alıyor. Hırsız çift otoparkta kendilerini bekleyen oğullarının aracına biniyor ve kaçıyor.

 

Polis olayla ilgili yaptığı açıklamada, soyulduklarını anlayan turistlerin kendileri ile temasa geçmesinden sonra, hırsız çiftin evine giderek, onları gözaltına aldığını ve çalınan eşyalardan bir kısmını turistlere geri verdiğini belirtti.

 

Ayrıca, mahkemede suçlu olduklarını kabul eden hırsız çiftin hapis cezası aldığı ve suça iştirak eden oğullarının da şartlı tahliye edildiği bilgisi de açıklamada yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:31 Kaynak: DHA

Gana, Londra, İngiltere, Dünya
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