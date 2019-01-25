Son Dakika Haberleri: "Ailece Türkiye'yi Keşfe Çıkıyorlar, Dört Mevsim Yolda Olacaklar"

"Ailece Türkiye'yi Keşfe Çıkıyorlar, Dört Mevsim Yolda Olacaklar"

15 dakika önce

İzmirli aile Onur Horzum (37), Duygu Horzum (34) ve çocukları 2,5 yaşındaki Muhammed Horzum ile birlikte 1 Şubat itibariyle Türkiye'yi keşfe çıkıyorlar. Aynı zamanda gezileri boyunca iki sosyal sorumluluk projesini de uygulamak için çaba sarfedecekler..

Onur Horzum; "Dört mevsim hiç durmadan ülkemizin yollarında olacağız. Türkiye gezimiz 2 yıl sürecek. Rotamızın ilk durağını Bolu olarak belirledik. 81 il, 957 ilçe ve binlerce köye gideceğiz. Türkiye'nin tarihi mirasları, kültürel dokusu ve doğal güzellikleri ile birlikte insan yaşamlarından ilginç hikayeleri fotoğraf, video ve yazılarımızla "Gezi Vizyonu" isimli sosyal medya hesabımızdan ve internet sitemizden değerli halkımıza aktaracağız. Bu yolculuğumuzda bizi yalnız bırakmamalarını isteriz ve önerilerini de bizimle paylaşırlarsa memnun oluruz. Görülmeyen, gezilmeyen şehir, ilçe, köy, dağ, göl, dere, tepe kalmayana dek bu yolculuğumuzu sürdüreceğiz.

Ayrıca Türkiye gezimiz süresince iki sosyal sorumluluk projemiz olacaktır.

1) Kütüphanesi, kitaplığı olmayan köy okullarına ve defter, kalem, kitap vb eksiği olan ihtiyaç sahibi öğrencilere bu gereçleri ulaştırmaya çalışacağız. Bunun yanı sıra yine ihtiyaç sahibi ailelerin sesi olup çocuklara giyim eşyalarının teminine vesile olmak için mücadele edeceğiz.

2) Sokak hayvanlarının korunması, bakım ve beslenmesine yönelik çalışmalar yapıp, toplum içerisinde birlikte paylaşarak yaşayabilme haklarına dikkat çekeceğiz..."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:26 Kaynak: Bültenler

Bolu, Türkiye, Güncel
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