Üye Girişi
Ailece uyuşturucuyla yakalandılar - Son Dakika

Ailece uyuşturucuyla yakalandılar

10.02.2022 15:49
Ailece uyuşturucuyla yakalandılar

Mudanya ilçesinde polisin yaptığı operasyonda satışa hazır halde uyuşturucu ele geçirildi.

Mudanya ilçesinde polisin yaptığı operasyonda satışa hazır halde uyuşturucu ele geçirildi.

Mudanya Emniyeti Narkotik Büro ekipleri, alınan ihbarları değerlendirerek, yaptıkları takip sonunda anne baba ve oğulun bulunduğu ticari araçta 438 gram metamfetamin, 64 gram bonzai ele geçirdi. Şahısların evlerinde yapılan aramada 13 gram daha bonzai ele geçirildi. Adliyeye çıkarılan şahıslardan anne ve baba tutuklanırken, oğulları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Narkotik, Mudanya, Bonzai, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ailece uyuşturucuyla yakalandılar - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:52 Balıkesir sahilinde şüpheli ölüm: Yaşlı adam otomobilinin yanında ölü bulundu
15:46 En büyük kripto soygununda Türk detayı! Reyhan Morgan ABD'yi ayağa kaldırdı
15:37 Galatasaray epey rahatlayacak! Mustafa Cengiz'in projesiyle elektrik faturası yarı yarıya düşecek
15:37 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Kılıçdaroğlu tweetleri: Adaylık yarışında zayıf duruma düşüyor!
15:20 Tuğba Özerk, canlı yayında fenalaştı! En son Tosuncuk paralarıyla gündeme gelmişti
15:19 Haluk Levent'ten Yemek Sepeti işçilerine baklavalı destek: Nerede bir grev varsa oraya giderim
15:16 Kıbrıs'ta suikaste kurban giden Halil Falyalı köyünde toprağa verildi
15:09 Cemal Enginyurt'tan canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözler!
15:04 Ezeli rakiple görüşen Ferdi, ipleri kopardı!
15:03 Merkez Bankası rezervleri 114,7 milyar dolar oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 15:56:22. #1.12#
SON DAKİKA: Ailece uyuşturucuyla yakalandılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement