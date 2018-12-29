Ailede Değerler Semineri Devam Ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü, ailede değerler eğitimi seminerleri kapsamında "Aile Bağı Koparsa Madde Bağı Başlar" konulu seminer düzenlendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından SDKM'de düzenlenen seminere MEB Strateji Daire Başkanı Mehmet Baki
Öztürk konuşmacı olarak katıldı. Seminere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Kemal Ceylan, Bilgi Evi eğitmenleri ve çok sayıda ebeveyn katıldı. Seminerin anlamına binaen konuşan Mehmet Baki Öztürk, çocuk yetiştirmenin evrensel kurallarını anlatarak hayatın sırrının insanın pozitif bakış açısında olduğunu söyledi.
Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, toplumun inşası konusunda annelerin rolüne dikkat çekti. Bilgi, "Gençler duygusal anlamda ciddi bir bunalım yaşıyor ve Kılavuz Gençlik Projesi bu anlamda çok önem arz ediyor. Çocuklarımıza baba olarak yetemiyoruz. Dikkat edin Kılavuz Gençlik projemiz tam da bu aşamada devreye giriyor. Belki maddi olarak çok büyük projeler yapıyoruz fakat Sultan Fatih
'in şu sözü ne kadar da manidar, 'Asıl hüner bir şehir kurmak ve orada yaşayanların kalplerini abad etmektir' işte bu anlamda mana alemine iyi inmemiz gerekiyor. Gençliğin önünde birçok yol var, tehlikeli yollar da mevcuttur. İşte bu yüzden Akademi Liselerimiz ve Bilgi Evlerimiz aktif bir şekilde çalışıyor. Bir çocuğun bir sorunu varsa onunla ilgilenmek hatta gerekirse ailesiyle görüşüp sorunlarını çözmek bizim için bir görevdir. Bizim kılcal damarlarımız Akademi Liselerimiz ve Bilgi Evlerimizdir. Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Toplumumuzu en iyi şekilde yetiştireceğiz. İslam Hilafetinde nasıl son kale Çanakkale
ise toplumda da son kale ailedir. Ailede ise temel yapı taşı annedir. Bu toplum bir uyanış yaşayacaksa bu anneler ile olacaktır" dedi
Çocuğa nasihat konusuna değinen Mehmet Baki Öztürk, "Nasihat yerine, çocuğun aklına, yüreğine konuşmak gerekir. İnsanın aklına konuşmak için bilgelik, kalbine konuşmak için ise sevgi lazım. Sizleri bu seminere katıldığınız için bu nedenle bir kez daha kutlarım. Çünkü buradan elde edeceğiniz bilgelikle çocuğunuza katkı sunabilirsiniz. Sevginizle de onun yüreğine konuşur ve ona ulaşırsınız" diye konuştu.
Seminerin sonunda tüm katılımcılara Hatice Kübra Tongar
'ın "Korkutarak Değil Sevdirerek Din Eğitimi" adlı kitabı hediye edildi. Ayrıca Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Kemal Ceylan, Mehmet Baki Öztürk'e çiçek takdimi yaptı. - KOCAELİ