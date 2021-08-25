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Aileler 723 gündür evlatlarına kavuşmak için nöbet tutuyor - Son Dakika

Aileler 723 gündür evlatlarına kavuşmak için nöbet tutuyor

25.08.2021 14:00
Aileler 723 gündür evlatlarına kavuşmak için nöbet tutuyor, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüse rağmen 723'üncü gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüse rağmen 723'üncü gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 723'üncü gününe girdi. Adana'da kaldıkları dönemde dağa kaçırılan kızı için evlat nöbetine katılan baba Necmettin Biçer, kızı Gülcan'a 'teslim ol' çağrısı yaptı.

"GELİN TESLİM OLUN, BU ÜLKE HEPİMİZİNDİR"

3 Eylül'de HDP il binası önünde 2'inci yıllarının dolacağını söyleyen baba Biçer, eylemlerinde kararlı olduklarını dile getirdi. Biçer, "Evlatlarımızı almadan kesinlikle buradan ayrılmayacağız. Burada dağda bulunan tüm çocuklara seslenmek istiyorum. Gelin devletimize ve güvenlik güçlerimize teslim olun. Bu ülke hepimizindir. Gelin korkmayın. PKK'nın yalan makinesine inanmayın. Bizde buradan ayrılmayacağız. En son dağda kalan çocuk gelinceye kadar biz burada eylemimizi sürdüreceğiz. Kızım da beni görüyor ve duyuyor ise ona da 'gel güvenlik güçlerine teslim ol' çağrısı yapıyorum" dedi.

(Sedat Irmak/İHA)

Aileler 723 gündür evlatlarına kavuşmak için nöbet tutuyor
Aileler 723 gündür evlatlarına kavuşmak için nöbet tutuyor
Aileler 723 gündür evlatlarına kavuşmak için nöbet tutuyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aileler 723 gündür evlatlarına kavuşmak için nöbet tutuyor - Son Dakika


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