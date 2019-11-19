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Aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralıKASTAMONU - Kastamonu'da iki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişide yaralandı.

Aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'da iki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişide yaralandı.

Olay Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Ertaş köyü Üyücek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buyurukcu ve Baki aileleri arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Ercan B.ve Ersin B.kardeşler ellerinde kürek ve balta ile Sami B.ve eşi Seher B.'ye saldırdığı öne sürüldü. Bunun üzerine Sami B.'de silahla Ercan B. ve Ersin B. kardeşlere karşılık verdi. Kavgada Sami B., kafasından balta ile yaralanırken, eşi Seher B.'de aldığı darbelerle yaralandı. Kurşunların hedefi olan 25 yaşındaki Ercan B. ise, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Ersin B.'de kasık bölgesinde yaralandı.

Yaralılar ambülanslarla Kastamonu ve Daday'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Köyde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerinin ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Ercan B.'nin cenazesi, Daday Devlet Hastane'sinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:34 Kaynak: İHA
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