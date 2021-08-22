Aileler arasındaki kız kaçırma tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Halil P, hayatını kaybetti.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabanca ve pompalı tüfekle açılan ateş sonucu M.Ö, Y.Ö, Ö.S, A.P. ve Halil P. (32) yaralandı.

Önsen Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Gedik Sokak'ta akraba iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

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