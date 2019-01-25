Son Dakika Haberleri: Aileler Birbirine Girdi: 2 Ölü, 3 Yaralı

Aileler Birbirine Girdi: 2 Ölü, 3 Yaralı

25 dakika önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Aileler Birbirine Girdi: 2 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde iddiaya göre, kız kaçırma meselesi nedeniyle iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da ateşlendiği kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi kavga eden iki aileyi ayırmaya çalıştı. Polis ekiplerinin zor anlar yaşadığı olayda, jandarma da desteğe geldi. Jandarma ve polisin birlikte hareket etmesiyle olaylar yatıştırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki araştırması sürdürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:46 Kaynak: İHA

Polis, Kapaklı, Tekirdağ, Güncel
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