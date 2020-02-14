Aileler çocukların internet bağımlılığı konusunda bilinçlendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aileler çocukların internet bağımlılığı konusunda bilinçlendirildi - Son Dakika

Aileler çocukların internet bağımlılığı konusunda bilinçlendirildi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı tarafından başlatılan Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi kapsamında, 6 metropol ilde belirlenen 14 pilot ilçe arasında yer alan Kepez'de "Çocuklarda Sosyal Medya ve İnternet Bağımlılığından Korunma" konulu seminer düzenlendi.

Aileler çocukların internet bağımlılığı konusunda bilinçlendirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı tarafından başlatılan Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi kapsamında, 6 metropol ilde belirlenen 14 pilot ilçe arasında yer alan Kepez'de "Çocuklarda Sosyal Medya ve İnternet Bağımlılığından Korunma" konulu seminer düzenlendi.


İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'deki 14 pilot ilçede uygulanmasına başlanan Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi kapsamında düzenlenen seminere Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Halil Atik, Kepez Müftüsü Metin Arcaklıoğlu, Kepez Jandarma Komutanı Süleyman Bahçeci, Kepez Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yüksel Dorul, Kepez İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Kasapoğlu, İl Kültür Şube Müdürü Birsen Çeçen, Valilik Avrupa Birliği Projeleri Koordinatörü Baki Karaçay, Kepez Kaymakamlığı Proje Yöneticisi Mehmet Özbal, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Muhammet Tuna, Şerife Tufan İlkokulu Müdürü Ali Sılı ile öğrenci velileri ve ebeveynlerden oluşan yaklaşık 100 dinleyici katıldı.


Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Şerife Tufan İlkokulu Konferans Salonunda Uzman Psikolog Şebnem Akı tarafından verilen seminerde; öğrencilerin, özellikle İnternet ve sosyal medya bağımlılığından korunma, okul dışı yararlı faaliyetleri geliştirme, suç şiddet ve bağımlılıkla mücadele etme, gençlerin ve çocukların boş zamanlarını dolu dolu geçirmesi, veli ve öğrenci ilişkisinin arttırılması gibi konularda bilgilendirmeler yapılıyor. Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi kapsamında 6 metropol ilin 14 ilçesinde pilot düzeyde başlatılan çalışmalarla özellikle gençlerin, şiddete varan ve aşırıcılık potansiyeli taşıyan radikal eğilimlere kapılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.


Antalya'da 14 mahalle ve 35 okulda gerçekleştirilmesi planlanan ve devam eden etkinliklerde İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Jandarma, İl Emniyet, İl Sağlık Müdürlükleri, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Antalya Müftülüğü proje amaçları doğrultusunda koordineli bir şekilde belirli faaliyetler yürütüyor. Söz konusu proje kapsamında düzenlenen çocuklarda ve gençlerde sosyal medya bağımlılığı ve internet kullanımı konularında seminerlere devam edileceği ve kamu kurum ve kuruluşlarının farklı etkinliklerle çocuklar ve aileleriyle buluşacağı ifade edildi. - ANTALYA

Dönüşüm, Kepez, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Bahçelievler'deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları Son dakika: PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı Son dakika: Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 23:12:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aileler çocukların internet bağımlılığı konusunda bilinçlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]