Son Dakika Haberleri: Aileler devreye girdi, "gri listedeki" iki terörist teslim oldu
Son Dakika Güncel Aileler devreye girdi, 'gri listedeki' iki terörist teslim oldu

Aileler devreye girdi, "gri listedeki" iki terörist teslim oldu

7 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, ailelerin çabasıyla gri listedeki iki teröristin Van'da teslim olduğunu duyurdu.

Aileler devreye girdi,

İçişleri Bakanlığı, ailelerin çabasıyla gri listedeki iki teröristin Van'da teslim olduğunu duyurdu.


İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sınır içi veya dışında yapılan operasyonlar sonucunda PKK'da çözülmelerin hızlandığı belirtilerek, "Sınırlarımız içinde ve sınırlarımız dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçlar, bölücü terör örgütü PKK'da çözülmeleri hızlandırırken, örgütten kaçışları ve teslim olmaları arttırmıştır" denildi.


Van kırsalında 300 bin lira ödüllü gri listede arananlar listesinde yer alan iki teröristin ailelerin de çabasıyla teslim olduğu belirtilen açıklamada, "Van kırsalında faaliyet gösteren, terörden arananlar da 300 bin TL ödülle gri liste'de yer alan 2 terörist, ailelerin de ikna çalışmalarına katılmasıyla, İl Jandarma Komutanlığına teslim olmuştur" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:15 Kaynak: İHA
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