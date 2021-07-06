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Aileler dikkat: çocuğunuzda periyodik ateş sendromu olabilir - Son Dakika

Aileler dikkat: çocuğunuzda periyodik ateş sendromu olabilir

06.07.2021 12:08
Aileler dikkat: çocuğunuzda periyodik ateş sendromu olabilir, System.String[]

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden Uzm. Dr. Gülnara Haydarova, çocuklarda yüksek ateşin ebeveynleri en çok endişelendiren konu olduğunu söyledi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden Uzm. Dr. Gülnara Haydarova, çocuklarda yüksek ateşin ebeveynleri en çok endişelendiren konu olduğunu söyledi. Bazı çocuklarda bu durumun periyodik bir hale geldiğine değinen Uzm. Dr. Gülnara Haydarova,  konuyla ilgili uyarılarda bulundu.

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden Uzm. Dr. Gülnara Haydarova, "Ateş yükselmesi özellikle bazı durumlarda periyodik bir hale gelebilir. Yılda 11-12 kez ateş atağı yaşayan, 28 günde bir bu atakları tekrarlanan çocuklarda periyodik ateş sendromu düşünülmelidir. Periyodik ateş sendromu tanısı, rutin çocuk muayenelerinde kolayca konulabilir" dedi.

NEDENİ BİLİNMİYOR AMA TEDAVİSİ MÜMKÜN

Çocukların yılda ortalama 9 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebildiğini ve bunların büyük çoğunluğunun viral kaynaklı olduğunu belirten  Haydarova, "Bunun yanında sık ateşli hastalık geçiren çocuklarda, özellikle ateş döngüselse periyodik ateş sendromları düşünülmelidir. Çocuklarda periyodik ateş yapan sendromlar içinde en sık görülenlerden biri olan PFAPA sendromu; yani periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve adenit olarak tanımlanmaktadır" açıklamasını yaptı.

Uzm. Dr. Haydarova sözlerine şöyle devam etti:

"PFAPA, tekrarlayan ateş, aftöz ağız yaraları, farenjit (boğaz iltihabı) ve boyunda bezelerin olduğu bir hastalıktır. Hastalık çoğunlukla beş yaşın altında ortaya çıkar. PFAPA kronik bir seyre sahiptir, ancak zamanla iyiye doğru gider. Kesin bir laboratuvar tanısı bulunmamaktadır. Tanı, hastanın klinik bulguları ve laboratuvar testleri ile konulur. Bu laboratuvar testlerinde ataklar sırasında yükselen eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) ve kandaki C-reaktif protein (CRP) seviyeleri ölçülür. Teşhisi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından hasta öyküsü alınarak ve ayrıntılı muayene ile konulmaktadır. Hastalığın sebebi bilinmemektedir. Nadiren ailesel vakalar bildirilmiş olsa da genetik bir neden bulunamamıştır."

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT

Ateş ataklarının ani olarak başladığını ve genellikle 3-6 gün içinde kendiliğinden geçtiğini ifade eden Uzm. Dr. Gülnara Haydarova, Ateş atakları genellikle düzenli olarak birkaç haftada bir tekrarlar. Ateş çocuklarda genellikle 39 santigrat derecenin üzerindedir, tüm antibiyotik ve ateş düşürücü tedavilere yanıtsızdır" dedi.

Haydarova, PFAPA'nın esas belirtilerini ise şöyle sıraladı:

"Ateş, boğaz ağrısı, ağızda aftlar, boyundaki lenf düğümlerinde şişlik."

Çocuklarda halsizlik, eklem ağrısı, karın ağrısı, baş ağrısı, kusma veya ishal gibi ek belirtilerin de görülebileceğini belirten Uzm. Dr. Haydarova, "PFAPA sendromunu tam olarak iyileştiren, hastalığa özgü bir tedavi yoktur. Tedavinin amacı ateş atakları sırasında belirtileri kontrol altına almaktır. Ateş atağının steroid tedavisine yanıt vermesi bir tanı kriteri olarak kabul edilmektedir. Bu hastaların boğaz En az 3 ateş atağı (7 günden kısa, düzenli ve periyodik), faranjit ve ağrılı boğaz şişliği ya da ağız içinde aftöz ülser, normal büyüme ve gelişmesi olan, ateş atakları arasında sağlıklı görünen çocuk varlığı ile tek doz steroid tedavisi sonucu semptomların düzelmesi gibi durumların varlığında PFAPA'nın düşünülmesi gerekir" diye konuştu.


Aileler dikkat: çocuğunuzda periyodik ateş sendromu olabilir
Aileler dikkat: çocuğunuzda periyodik ateş sendromu olabilir

Çocuk Sağlığı, Pendik, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Aileler dikkat: çocuğunuzda periyodik ateş sendromu olabilir - Son Dakika


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