Evlat nöbetinin bin 17'inci gününde 302'inci aile katıldı - Son Dakika
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Evlat nöbetinin bin 17'inci gününde 302'inci aile katıldı

15.06.2022 13:28

Evlat nöbetinin bin 17'inci gününde 302'inci aile katıldıDİYARBAKIR Çocukları bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 17. gününde devam ediyor.

Evlat nöbetinin bin 17'inci gününde 302'inci aile katıldı

DİYARBAKIR Çocukları bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 17. gününde devam ediyor. Ailelerin kararlı direnişine 302. aile İstanbul'dan gelerek katıldı.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı eylem bin 17'inci gününde. Evlat direnişine bir anne daha katılım sağlayarak sayı 302'ye yükseldi. İstanbul'da 1993 yılında 15 yaşındayken top oynamak için evden çıkan Serdar Yüceyurt'tan bir daha haber alamayan anne Hatun Yüceyurt, iddiaya göre evladının örgüt yanları tarafından kandırılarak dağa gönderildi. Eyleme katılan anne Yüceyurt, "İstanbul Ümraniye'den oğlumu aramak için geldim. Aileleri televizyonlarda gördüm benimde çocuğum kayıp katılmak istedim. 1993'te top oynamak için çıktı, bir daha haber alamadım. Evladım gelene kadar eylemimi sürdüreceğim. Beni görüyor ve duyuyorsan askerimize teslim ol gel. Oğlumu HDP'den istiyorum. 29 yıldır yaşamadım, kendime yaşıyorum demedim. Oğlumun hasretiyle geçiyor günlerim" dedi.

Evlat nöbetinin bin 17'inci gününde 302'inci aile katıldı
Evlat nöbetinin bin 17'inci gününde 302'inci aile katıldı
Evlat nöbetinin bin 17'inci gününde 302'inci aile katıldı
Evlat nöbetinin bin 17'inci gününde 302'inci aile katıldı
Evlat nöbetinin bin 17'inci gününde 302'inci aile katıldı
Evlat nöbetinin bin 17'inci gününde 302'inci aile katıldı
Evlat nöbetinin bin 17'inci gününde 302'inci aile katıldı

YORUMLAR
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi Muş'ta 37 aile, 61 haftadır evlat nöbetinde Muş'ta 37 aile, 61 haftadır evlat nöbetinde
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetinin bin 17'inci gününde 302'inci aile katıldı - Son Dakika

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