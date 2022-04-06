Aileler direniyor, evlat nöbetine katılım devam ediyor - Son Dakika
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Aileler direniyor, evlat nöbetine katılım devam ediyor

06.04.2022 13:59

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 947'nci gününde.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 947'nci gününde. Ailelerin kararlı duruşuyla Mardin'den gelen 282'nci aile evlat nöbetine dahil oldu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 946. gününde de devam ediyor. Mardin'de, 2014 yılında 16 yaşındayken okula gitmek için evden çıkan ve terör örgütü PKK yandaşları tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddia edilen oğlu Mehmet Ali (24) için eyleme katılan baba Cemal Demir'in katılımı ile aile sayısı 282'ye yükseldi. Oğlunun 2014 yılında okula gitmek için evden çıktığını, fakat terör örgütü yandaşları tarafından dağa kaçırıldığını ileri süren Demir, evladına dönmesi için çağrıda bulundu. Demir, "Oğlum beni görüyor, duyuyorsan kaçıp gel, güvenlik güçlerine teslim ol" dedi.

Demir, gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından evlat nöbetindeki ailelere dahil oldu.

(Sedat Irmak-İHA)

Aileler direniyor, evlat nöbetine katılım devam ediyor
Aileler direniyor, evlat nöbetine katılım devam ediyor
Aileler direniyor, evlat nöbetine katılım devam ediyor

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Halkların Demokratik Partisi, Mardin, Terör, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aileler direniyor, evlat nöbetine katılım devam ediyor - Son Dakika


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