Aileler direniyor, evlatlar HDP'den isteniliyor - Son Dakika
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Aileler direniyor, evlatlar HDP'den isteniliyor

21.06.2022 10:49

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 23'üncü gününde devam ediyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 23'üncü gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi bin 23'üncü gününde. 7 yıl önce evladı lise arkadaşları ile birlikte PKK'nın kucağına düştüğünü söyleyen anne Zeliha Yaşa, oğlunun geri gelmesini istedi. Yaşa, "7 yıl önce HDP milisleri tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. Şimdi biz onun için buradayız, onu almadan buradan gitmiyorum. Lise arkadaşlarıyla birlikte bir kız tarafından götürüldü, çocukları bırakıp geri dönmüş. Gittikten 2 ay sonra oğlum telefon açtı, 'bizi aramayın' dedi. Ben ağladım 'ağlama' dedi. Kim götürdü seni diyorum, 'boş ver' dedi. En son Cudi Dağı'nda idi. Dağa gittiğini bildirmek için arayıp haber verdi. O zamandan beri var mı yok mu haber alamadık" dedi.

(Murat Başal - İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aileler direniyor, evlatlar HDP'den isteniliyor - Son Dakika

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