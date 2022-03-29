Aileler direniyor, evlatlarını 939 gündür istiyor - Son Dakika
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Aileler direniyor, evlatlarını 939 gündür istiyor

29.03.2022 12:50
Aileler direniyor, evlatlarını 939 gündür istiyor

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki ailelerin evlat nöbeti 939'uncu gününde de devam ediyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki ailelerin evlat nöbeti 939'uncu gününde de devam ediyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından çocukları zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önündeki ailelerin evlat nöbeti 939'uncu gününde de sürüyor. Kütahya'dan Diyarbakır'a gelerek kızı Fadime için evlat nöbeti tutan anne Hatice Levent, kızını terör örgütü PKK'dan alıncaya kadar eyleminde kararlı olduğunu vurguladı. Levent, "Fadimem, eğer ki beni duyuyor veya görüyorsan kaç gel. Bu mübarek bayramı zindan etme. 7 yıldır bu bayramlar bize zindan oluyor, hastayım, her zaman arkandayım kaçta gel. Arkadaşlarının elini tutarak hepiniz beraber gelin. İnsan hakları diyorlar; sizin hakkınız o mağaralarda mı? Ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin. Yeter artık bitsin bize çektirdikleri acılar. HDP ve PKK denilen lanetleri Allah yerin dibine batırsın. Bizlerle oyun oynamasınlar. Gelin bizimde, sizin de çileniz bitsin" dedi.

(Murat Başal/ İHA)

Aileler direniyor, evlatlarını 939 gündür istiyor
Aileler direniyor, evlatlarını 939 gündür istiyor
Aileler direniyor, evlatlarını 939 gündür istiyor

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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