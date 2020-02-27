Aileler direniyor, PKK'da çözülmeler devam ediyor - Son Dakika
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Aileler direniyor, PKK'da çözülmeler devam ediyor

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden ikisi daha evladına kavuştu.

Aileler direniyor, PKK'da çözülmeler devam ediyor, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden ikisi daha evladına kavuştu. HDP önünde 178 günden bu yana devam eden eylemde evladına kavuşan aile sayısı 11'e yükseldi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek 3 Eylül 2019'da başlattıkları oturma eylemi 178'inci gününde de devam ederken iki aile daha mutlu sonla evladına kavuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM birimlerinin ikna çalışmasa sonucunda, Devrim Amed kod adlı Hüseyin Akdoğan, Çektari Çiyayi kod adlı Mehmet Emin Alkan, Hevijyan koda adlı Halise Alptekin, Akif Kızıl kod adlı Ömer Bağcı isimli örgüt mensupları Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.


Teslim olan teröristlerden Çektari Çiyayi kod adlı Mehmet Emin Alkan ile Hevijyan koda adlı Halise Alptekin'in ailelerinin HDP Diyarbakır İl başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin evlatları olduğu öğrenildi. Alkan ve Alptekin, işlemlerinin ardından Diyarbakır'a sevk edildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına getirilen Alkan ve Alptekin, burada aileleri ile görüştü.


20 Şubat'ta HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek oturma eylemine başlayan Mehmet Nur Alkan, sesini kardeşine duyurmayı başardı. Mehmet Nur Alkan'ın kardeşi Mehmet Emin Alkan'la 5 yıl sonra kucaklaştı. Alkan kardeşler kucaklaşma anında gözyaşlarına hakim olamadı.


Şahize Altınkaynak da kızı Halise Alptekin ile kucaklaştı. İkili de gözyaşlarına hakim olamayarak uzun süre birbirlerine sarıldı.


Alkan ve Alptekin, daha sonra ifadelerinin alınması için sorgu odasına götürüldü.


HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Hacire Akar'ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik ve Melek Aslan çiftinin oğlu Volkan çeşitli tarihlerde terör örgütünden kaçarak ailelerine kavuşmuştu. Mehmet Emin Alkan ve Halise Alptekin ile birlikte 11'inci aile de evladına kavuşmuş oldu. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:59 Kaynak: İHA
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