Aileler direniyor, terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aileler direniyor, terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor - Son Dakika

Aileler direniyor, terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor

6 saat önce

Çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarmak için HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti başlatan ailelerden biri daha yavrusuna kavuştu.

Aileler direniyor, terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor, System.String[]

Çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarmak için HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti başlatan ailelerden biri daha yavrusuna kavuştu. Yaklaşık 6 yıl önce teröristler tarafından dağa kaçırılan İbrahim Halil Kadran, güvenlik güçlerine teslim olarak ailesi ile buluştu. Torununu bekleyen Halime Kadran, evladına kavuştuğu sırada baygınlık geçirdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha yavrusuna kavuştu. Dün akşam saatlerinde Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelen 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerden birinin, HDP önünde oturma eylemi başlatan Halime Kadran'ın torunu İbrahim Halil Kadran olduğu belirlendi. Burada yapılan işlemlerin ardından İbrahim Halil Kadran, Diyarbakır'a sevk edildi.


"Şükürler olsun rabbime, sana tekrar kavuştum"


Torununun teslim olduğu bilgisini alan Halime Kadran, kızı ile birlikte Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne geldi. Heyecanla torununun yolunu gözleyen Halime Kadran, İbrahim'in kapıda görünmesi ile birlikte kendisine koşup sarıldı. Heyecana fazla dayanamayan Kadran, yere düşüp kısa süreli baygınlık geçirdi. Torununu bir an olsun bırakmayan Halime Kadran, daha sonra torunu ile birlikte kameraların karşısına geçti. Burada torunuyla konuşan Halime Kadran, "İbrahim, oğlum bu sen misin, bu eller senin elim mi? Ayakkabıların neden bu kadar kirli, şükürler olsun rabbime, şükürler olsun sana tekrar kavuştum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.


Eylemlerinden 10 gün sonra mutlu haberi aldılar


Halime Kadran, torununu elini bir an olsun bırakmazken, İbrahim Halil Kadran, daha sonra ifadesine başvurulmak üzere sorgu odasına alındı.


Halime Kadran, 31 Aralık 2019'da oturma eylemine başlamış, evladının gelene kadar buradan ayrılmayacağını belirtmişti. Oturma eylemine 120'inci gününde katılan Halime Kadran, 10 gün sonra mutlu haberi almış oldu. İbrahim Halil Kadran, 2014 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde henüz 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılmıştı. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:52 Kaynak: İHA
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