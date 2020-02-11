Aileler direniyor, terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aileler direniyor, terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor - Son Dakika

Aileler direniyor, terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu.

Aileler direniyor, terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çifti, 5 yıl önce terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan evlatları Hüseyin'le gözyaşları içinde buluştu.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha yavrusuna kavuştu. Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu'nun oğlu Hüseyin, Suriye'nin kuzeyinden kaçarak dün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Şehit Halil Avcı Kara Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Hüseyin Eşrefoğlu, daha sonra Diyarbakır'a sevk edildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne gelen Hüseyin, burada anne ve babası ile buluştu. Annesi ve babası ile kucaklaşarak gözyaşları içinde hasret gideren Hüseyin, görüşmesinin ardından ifadesinin alınması için sorgu odasına alındı.


Hüseyin ile birlikte evlat nöbetinde çocuğuna kavuşan aile sayısı 6'ya yükseldi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da motosikletli maganda polisin üzerine sürüp kaçtı
Sahte hesapla Tokat genelinde kar tatili ilan ettiler Son dakika: Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü 9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu! Ablasının boğdu iddia edildi

Son Dakika Haberleri
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Mahrem fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu kameralar karşına geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 23:39:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aileler direniyor, terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]