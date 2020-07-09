Aileler direniyor, terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor - Son Dakika

Aileler direniyor, terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. Mardin'inin Kızıltepe ilçesinden Diyarbakır'a gelerek evlat nöbetine başlayan Cemal Ertaş, 9 ay önce terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan oğlu Ramazan'la gözyaşları içinde kucaklaştı.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti 311'inci gününde de devam ederken ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 3 Kasım 2019'da Mardin'den PKK/KCK terör örgütüne katılan Çıyager Botan kod adlı Ramazan Ertaş'ın ailesi ile İstihbarat Komutanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ikna görüşmeleri neticesinde Ertaş, 6 Temmuz 2020 günü Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Hudut Tabur Komutanlığına teslim oldu.


"Allah devletimizden razı olsun"


2 Mart 2020'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek oğlu için nöbet tutan tekerlekli sandalyeye mahkum baba Cemal Ertaş, evladının teslim olduğu haberini gözyaşları içinde karşıladı. Hakkari'deki sorgusunun ardından Diyarbakır'a getirilen Ramazan Ertaş, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında ailesi ile buluştu. Acılı baba Cemal Ertaş ve iki ablası gözyaşları içinde Ramaza'a kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Cemal Ertaş, "Allah devletimizden razı olsun, aileler nöbetlerine devam etsin. İnşallah diğer ailelerin de çocukları gelir" dedi.


Görüşmenin ardından Ramazan Ertaş, ifadesine başvurulmak üzere sorgu odasına alındı.


Ramazan Ertaş ile birlikte 14 aile evlatlarını teröristlerin elinden kurtarmayı başardı. Daha önce Hacire Akar'ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim ailelerine kavuşmuştu. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:18 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aileler direniyor, terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor - Son Dakika
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