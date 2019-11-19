Aileler duyarlı olunca

Kız çocuklarının okula kazandırılması çalışması yapılan Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Çatalpınar köyünde 18 mevcutlu okulun 16'sını kız öğrenciler oluşturuyor.

Eleşkirt ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 40 haneden oluşan 360 nüfuslu Çatalpınar köyünde, son yıllarda yaşanan göçler ve farklı etkenler nedeniyle erkek çocuk sayısının az olması dikkati çekiyor.

Köyde eğitime önem veren vatandaşların kız çocuklarını okula göndermesiyle ilkokul seviyesindeki öğrencilerinin tamamı eğitim görüyor.

Özellikle kız çocuklarını okula gönderme konusunda duyarlı davranan aileler sayesinde 18 öğrencisi bulunan köy okulunun öğrencilerinin 16'sı kızlardan 2'si erkeklerden oluşuyor.

Kız çocuklarının okula kazandırılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kent genelinde çalışma yürütülen ilde Çatalpınar köyündeki ailelerin bu konudaki duyarlılığı çevre köylere de örnek oluyor.

Farklı sınıflardaki tüm öğrencilerin okulun mevcudunun az olması sebebiyle aynı sınıfta eğitim görmesi ve okulun öğrencilerinin tamamına yakınının kız çocuklarından oluşması renkli görüntüler oluşturuyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce Eleşkirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt ile köyü ziyaretinde öğrencilerle sohbet ettiğini anlattı.

Kırsaldaki kız çocuklarını okula kazandırmak için çalışıyoruz

Okulda kız çocuklarının fazla olması dolayısıyla şaşkınlık yaşadığını söyleyen Tekin, il genelinde özellikle kırsal kesimlerde kız çocuklarını okula kazandırmak için öğretmenlerle yoğun çalışma yürüttüklerini ancak Çatalpınar köyündeki tüm kızların okuduğunu söyledi.

Oran olarak kız çocuklarının erkekler karşısında kurduğu bu üstünlüğün başka yerde görülmesinin zor olduğunu ve bu yüzden velilere teşekkür ettiğini belirten Tekin, şöyle konuştu:

"İlçe Milli Eğitim Müdürümüz bu konudan bana bahsettiğinde çok ilgimi çekti. Şaşırdım ve yerinde görmek için köyü ziyaret etmek istedim. Hakikaten de okulda 16 kız 2 de erkek öğrencimiz var. Buralardaki vatandaşlarımız özellikle kırsalda kız çocuklarını pek fazla okula göndermeme taraftarı. Ama bu okulda tam tersi, kız çocuklarının tamamını okula göndermişler. Bu da bizi çok mutlu etti. Açıkçası insanlarımızın kız çocuklarını okutmaları yönünde fikirlerinin değişmesi bizleri çok mutlu etti. Okulun neredeyse tamamı kız öğrenci. 2 tanede erkek öğrencimiz var."

"İnşallah bütün kız çocuklarımızı okulda görürüz"

Çatalpınar köyündeki vatandaşların kız çocuklarını okutma hassasiyetinin diğer ilçeler ve köylere de örnek olduğunu ifade eden Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah bu bir örnek olur ve okula gönderilemeyen kız çocuklarımızın hepsini okula gönderirler. O anlamda bizim için anlamlı ve güzel .Buradaki aileler özellikle kız çocuklarını okula göndermişler. İnşallah bu diğer ilçelere de örnek olur ve bütün kız çocuklarımızı okulda görürüz. Biz öğretmenlerle oluşturulan gönüllü ekiplerle ev ziyaretleri yaparak özellikle okula devam etmeyen kız çocuklarımızı okula kazandırmak istiyoruz. Bununla ilgili Ağrı genelinde çok ciddi bir çalışmamız var. Bu kapsamda geçen sene 690 kız öğrenci olmak üzere toplamda bin öğrenciyi okula kazandırdık. Bu sene hedefimiz daha yüksek. Okula gitmeyen kız öğrencimiz kalmasın istiyoruz. Bütün çocuklarımızı okullarda görmek istiyoruz."

Okulda eğitim gören minik kız ve erkek öğrenciler de çok iyi anlaştıklarını ve okula gittikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.