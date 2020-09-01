Aileler engel olunca sevdiği engelli kızı kaçırdı - Son Dakika

Aileler engel olunca sevdiği engelli kızı kaçırdı

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan ve her hangi bir engeli bulunmayan Tufan Sulu (30), yürüme engelli 40 yaşındaki Fatma Sulu'yu, aileler istemeyince kaçırıp düğün yaptı.

Aileler engel olunca sevdiği engelli kızı kaçırdı, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan ve her hangi bir engeli bulunmayan Tufan Sulu (30), yürüme engelli 40 yaşındaki Fatma Sulu'yu, aileler istemeyince kaçırıp düğün yaptı. Maddi sıkıntı çeken çift, eksikliklerinin giderilmesi için hayırseverlerin desteğini bekliyor

Silifke'de yaşayan Tufan Sulu, 4 yıl önce tanışıp gördüğü Fatma Sulu'ya aşık oldu. Tufan Sulu, Fatma Sulu ile evleneceğini ailesine iletti. Aile bu duruma şiddetle karşı çıktı. Tufan Sulu ailesini terk ederek ayrı bir eve yerleşti. Fatma Sulu da ailesine durumu anlatırken, ailenin 'evlenemezsiniz' yanıtı ile karşılaştı.

Tufan Sulu, bu durum üzerine Fatma Sulu'yu kaçırarak sade bir düğün yaptı.

Asgari ücretle çalışan Tufan Sulu, küçük kiralık bir evde eşine yardım ederek, bulaşık yıkıyor, temizlik yapıyor, çamaşır yıkayıp eşine yardımcı oluyor.

Televizyon ve kliması bulunmayan tek çekyatta küçücük evlerinde yaşam mücadelesi veren çiftin düğün masrafları sorun oldu.

Tufan Sulu, hayata her zaman pozitif baktığını belirterek, en büyük mutluluğunun ise eşi Fatma Sulu ile 4 yılın sonunda verdikleri büyük mücadelenin ardından evlenmek olduğunu belirtti.

Tufan Sulu, "29 Ekim 2016 tarihinde arkadaşlığımız başladı. Aileme Fatma ile evleneceğimi, düğün yapmak istediğimi açıkladım. Ailem kabul etmedi. Bende evi terk ettim. Bekar hayatı yaşamaya başladım. Ama bu süreçte Fatma ile ilişkimizi sürdürdüm. 4 yıl çıktıktan sonra evlenmeye karar verdik ve evlendik. Maddi durumumuz iyi olmadığı için sıkıntılarımız var. Yardımcı olmak isteyen iyilik severlerin yardımını bekleriz" dedi.

Fatma Sulu kullandığı tekerlekli sandalyenin aküsü olmadığı için çarşıya çıkamadığını bunu alacak maddi durumunun olmadığını belirterek, "Biz birbirimizi çok sevdik. Aileme söylemedim. Çünkü ailem hayır diyecekti. Buluştuk konuştuk. Eşim bana 'benimle kaçar mısın' dedi bende kaçtım. Kendi aramızda nikahımızı kıydık. Komşularımızın yardımı ile düğünümüzü yaptık. Ama yine de borcumuz ve eksiklerimiz var. Yardım etmek isteyenlerin yardımını kabul edebiliriz" diye konuştu. - MERSİN

Silifke, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 23:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Aileler engel olunca sevdiği engelli kızı kaçırdı - Son Dakika

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