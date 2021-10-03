Aileler HDP ve PKK'ya karşı direniyor - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 762. gününde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 762. gününde de sürüyor. Diyarbakır'da kardeşi Süleyman Çetinkaya için eylemde olan abla Zekiye Bozdağ, kardeşine seslenerek teslim olmasını istedi. Bozdağ, "Kardeşim HDP'liler tarafından kandırılarak gönderildi. Hastane çıkışı maça gideceğim diye çıktı o günden beri haber almamışız. 3 Eylül 2019'dan beri HDP önünde bekliyoruz. Beklemeye de devam edeceğiz gelene kadar. Buradan kardeşime çağrıda bulunmak istiyorum. Ablacım beni görüyor, sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Sen gelene kadar buradan kalkmıyorum. Kardeşimi burada sorduğumda tanımadıklarını söylediler, sonra görüntüleri parti binasında çıktı. İnkar ediyorlar kaçıp gittiler kepenk kapattılar, madem suçlu değilsiniz neden kaçıp gittiniz bizimle yüzleşin" dedi. - DİYARBAKIR