Aileler, karla kaplanan parkın eğimli arazisinde kaydı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aileler, karla kaplanan parkın eğimli arazisinde kaydı - Son Dakika

Aileler, karla kaplanan parkın eğimli arazisinde kaydı

18 dakika önce

Kar yağışının etkili olduğu Kayseri'de aileler, Talas ilçesindeki parkın eğimli bölümünde fırın tepsisi, poşet ve leğenle kayarak eğlendi.

Kar yağışının etkili olduğu Kayseri'de aileler, Talas ilçesindeki parkın eğimli bölümünde fırın tepsisi, poşet ve leğenle kayarak eğlendi.

Mevlana Mahallesi'ndeki Rifat Yıldırım Parkı'nın eğimli arazisini dolduran çocuklar ve aileleri, yanlarına aldıkları fırın tepsisi, poşet, naylon, leğen, meyve kasası ve kızakla kaydı.

Köksal Özdemir, AA muhabirine, kayak yaparak güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Çocukluk yıllarındaki gibi oğluyla beraber poşetle kaydıklarını belirten Özdemir, "Gün burada güzel geçiyor. Her zaman Erciyes'e çıkma fırsatı bulamıyoruz. Çocuklar da evde sıkılınca kayak merkezi tadında olan bu yerimize gelip eğleniyoruz. Poşetle kaydık. Çocuğum da çok mutlu oldu." diye konuştu.

Azra Karan da kuzenini ziyaret etmek için Adana'dan geldiklerini belirterek, hava şartlarından dolayı Erciyes'e gidemedikleri için burada kızakla kaydıklarını ifade etti.

Emine Karan ise burada çok eğlendiklerini dile getirerek, "Erciyes'e çıkacaktık ama yollar kapalıydı. Ailemizle vakit geçirmek için çok güzel bir yer. Burası Erciyes'i aratmadı. Zaten biz burayı görünce 'küçük Erciyes' dedik. Çok eğlenceli ve herkesin gelmesini tavsiye ederiz." dedi.

Aileler, karla kaplanan parkın eğimli arazisinde kaydı

Kayseri, Erciyes, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:47 Kaynak: AA
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