Aileler, paraşütle atlayarak otizme dikkat eçkti - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte otizmli çocukların aileleri pilot eşliğinde yamaç paraşütüyle atlayış yapıp, havada Türk bayrağı açarak, otizme dikkati çekti.

Türkiye genelinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla birçok etkinlik yapılırken, Antalya'nın Alanya ilçesinde de Alanya Sosyal Hizmetler Merkezi, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği ile birlikte hem otizme farkındalık yaratmak hem de Zafer Bayramı'nı kutlamak için farklı bir etkinliğe imza atıldı. Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Başkanı Demet Çileli Baz ve otizmli çocukların anneleri yamaç paraşütü yaparak gökyüzünde Türk bayrağı açtı. Otizmli çocukların seslerini gökyüzünden duyurmak isteyen otizmli çocukların anneleri, farkındalık yaratmak için daha birçok etkinliğe imza atacaklarını söyledi.