Aileler pil zehirlenmesine karşı uyarıldı

BAĞCILAR Belediyesi para pil tehlikesine karşı aileleri uyardı. Kimya Yüksek Mühendisi Savaş Arna, Avrupa 'da ölümle sonuçlanan ve Türkiye 'de de görülmeye başlanan para pil zehirlenmelerine karşı ebeveynleri bilinçlendirdi.

Çocukların parlak olduğu için kendilerine cazip geldiği pili ağızlarına attıklarını söyleyen Kimya Yüksek Mühendisi Savaş Arna, "Pil yutan çocuk soğuk algınlığı, ses kısıklığı ve iştahsızlık benzeri semptomlar gösterir. Genellikle pil olduğu ebeveynlerin aklına bile gelmiyor. Çok dikkatli olmalısınız" dedi. Avrupa ve Amerika'da ölümle sonuçlanan vakalara rastlanırken Türkiye'de de pil yutulması olayları baş gösterdi. Bu sebeple ebeveynlerini bilgilendirmek isteyen Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde, "Düğme ya da Para Şeklindeki Pillerin Yutulması" konulu bir seminer düzenledi. Etkinlikte sunum yapan Kimya Yüksek Mühendisi Savaş Arna, 1-6 yaş grubundaki çocukların öğrenme konusunda meraklı olmaları ve her şeyi ağzına götürme alışkanlıkları nedeniyle kazaya uğrama riski en yüksek grubu oluşturduğunu söyledi.

RÖNTGEN ÇEKİLMEDEN ÖNCE BİR ŞEY YEMEMESİ, KUSTURMAYA ZORLANMAMASI GEREKİYOR

Son iki yıl içinde ölüm vakalarının on misli artığına dikkat çeken Arna, şöyle devam etti: "Saatler ve hesap makinelerinde çokça kullanılan düğme piller özellikle çocuklar için tehlikelidir. Çünkü bu küçük ve parlak cisim çocukların ilgisini çeker ve kolayca yutulabilirler. Bu pillerin ağza alınması ve nefes borusunu tıkaması halinde boğulmalar meydana gelebilir, ayrıca yutulması da son derece tehlikeli zehirlenmelere ve ölüme yol açabilir. Bu nedenle ortalıkta bu tip pilleri bulundurmamalı ve çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza etmeliyiz."

KATILIMCILARA PİL KUMBARASI DAĞITILDI

Düğme piller çocuklar tarafından istenilmeden yutulabildiğini belirten Arna, "Piller yutulduktan sonra yemek borusunda yapışıp kalabilirler. Bu çok tehlikeli ve hatta ölümcül olabilir. Çapları 16 mm'den fazla olan pillere çok daha fazla dikkat edilmelidir. Zira bu boyutlardaki düğme pillerin kişinin yemek borusunda kalma ihtimali çok daha fazladır" dedi.

Ailelere pil yutulması sonrasında görülen belirtilerden anlatan Arna, "Pil yutan çocuk soğuk algınlığı, ses kısıklığı ve iştahsızlık benzeri semptomlar gösterir. Genellikle pil olduğu ebeveynlerin aklına bile gelmiyor. Çok dikkatli olmalısınız. Çocuğunuzun pil yutması durumunda bir şey yapmayacaksınız. En yakın hastaneye götüreceksiniz. Röntgen çekilmeden önce bir şey yememesi, içmemesi hatta kusturmaya zorlanmaması gerekiyor. Hastaneye giderken aynı pilden bir tane daha götürün. Doktor pil hakkında bilgiye sahip olunca işi daha kolay olacaktır" diye konuştu.

Ailelerde farkındalık yaratmak ve pil atıklarının güvenli bir yerde muhafaza edilmesini sağlamak amacıyla katılımcılara pil kumbarası dağıtıldı.