Son Dakika Haberleri: Aileler Terörist Yakınlarını Gizlemek İçin Feribot Kazasını Fırsat Biliyor

Aileler Terörist Yakınlarını Gizlemek İçin Feribot Kazasını Fırsat Biliyor

1 saat önce

Irak'ın Musul kentinde 21 Mart'ta batan feribot kazasını fırsat bilen DEAŞ'a üye teröristlerin aileleri, yakınlarının isimlerini kayıp listesine yazdırmaya çalışıyor.

Aileler Terörist Yakınlarını Gizlemek İçin Feribot Kazasını Fırsat Biliyor, System.String[]
Irak'ın Musul kentinde 21 Mart'ta batan feribot kazasını fırsat bilen DEAŞ'a üye teröristlerin aileleri, yakınlarının isimlerini kayıp listesine yazdırmaya çalışıyor.

Irak'ın Musul kentinde 21 Mart'ta fazla yükleme yapılan bir feribot batmış, 100'den fazla kişi Dicle Nehri'nde boğularak hayatını kaybetmişti. Feribot kazasını fırsat bilen DEAŞ üyelerinin aileleri, yakınlarının adlarını kaybolanlar arasında yazma çalıştığı tespit edildi. Musul Operasyonlar Komutanlığı Komutanı General Necim Ciburi yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerine batan feribotta kayıpların adlarını tespit etmek için inceleme yapmalarını ve söz konusu feribotta bulunduklarını iddia edenlerin belge göstermeleri istedik." dedi. Güvenlik güçleri, ailelerin çocuklarının DEAŞ üyesi olması sebebiyle yaşadıkları baskıdan ve adli takipten kurtulmak için, kayıp ilanı verdiklerini ifade etti.

Meydana gelen feribot kazasında kaybolan 60 kişiyi bulmak için arama çalışmaları hala devam ediyor. Türkiye'nin de destek verdiği arama çalışmalarının zorlu hava koşulları nedeniyle aksadığı biliniyor. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:06 Kaynak: İHA

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