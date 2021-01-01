Aileler üniversitede projesi Gaziantep'te başladı - Son Dakika

Aileler üniversitede projesi Gaziantep'te başladı

01.01.2021 00:03
Aileler üniversitede projesi Gaziantep'te başladı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi iş birliğinde hayata geçirilen 'Aileler Üniversitede' projesi Gaziantep'te başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi iş birliğinde hayata geçirilen 'Aileler Üniversitede' projesi Gaziantep'te başladı. Projenin ilk dersini Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın verdiği programın açış konuşmasını yapan Fatma Şahin, zamanın ruhunun en çok aile ve aile değerlerini etkilediğini belirterek, "Yönetilmeye muhtaç ciddi bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

İlk olarak İstanbul'da başlatılan "Aileler Üniversitede Projesi" Gaziantep Valiliği'nin desteği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi arasında yapılan iş birliğinde Gaziantep'te de hayata geçti. Toplumun temel taşı olarak görülen aile müessesesini güçlü tutmak, olası krizlerde nelerin yapılması gerektiği konusunda bilgi vermek ve deneyim kazandırmak amacıyla vücut bulan projenin ilk dersinde; "Zor Günde Aile" başlığı ele alındı. Böylelikle daha önce "Bilinçli Birey, Sağlıklı Aile, Güçlü Toplum" sloganından hareketle imzalanan projenin protokolü doğrultusunda ihtiyacı olan gençlere, evlilik hayatına hazırlanan çiftlere ve ailelere eğitim verilmeye başlandı.

"zamanın ruhu en çok aile ve aile değerlerini etkiliyor"

Pandemi tedbirleri nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilen programın açış konuşmasını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, büyük bir küreselleşmeyle karşı karşıya olunduğuna dikkati çekerek, "Zamanın ruhu en çok aileyi, aile değerlerini etkiliyor. Dijitalleşme, göç gibi yaşanan sosyolojik birtakım değişimler de ailenin sorun alanlarını değiştiriyor. Yönetilmeye muhtaç ciddi bir sorunla karşı karşıyayız, eğer yönetilmezse de büyük bir toplumsal sorunla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Aslında başlık bile her şeyi ifade ediyor. Çünkü bilinçli birey her şeyin başı. Burada bireyi bilinçlendirmek için eğitim şart, eğitici eğitimi şart. Uzmanlar tarafından bu işin nereye gittiğini gösteren bilgilendirmeler çok mühim. Çünkü birey bilinçlendiği zaman, sağlıklı bir aileye dönüşüyor. Bu iş gönüllülük istiyor, emek istiyor, uzmanlık istiyor, gayret istiyor. Bir derdin varsa, bu işlerle uğraşırsın. Bu derdi olanlarla birlikte olmaktan, bir aileye bir insana dokunmaktan, gönlüne dokunmaktan derdine çare olmaktan, derdiyle dertlenmekten daha güzel ne olabilir insanlık için, bizler için. O yüzden her birinize müteşekkirim" şeklinde konuştu.

İlk ders, zor günde aile

Projenin ilk dersini veren Prof. Dr. Nevzat Tarhan, küresel anlamda bir medeniyet krizinin yanı sıra pandeminin getirdiği bir başka krizin de olduğunu kaydederek, "Krizler zincire benzer. Zincirin en kuvvetli halkası zincirin en zayıf halkasıdır. Bu zayıf halka da aile olarak görünüyor şu an küresel olarak. Bu iki kriz de aileye zarar verecek gibi görünüyor. Zayıf halkayı kuvvetlendirirsek krizin verdiği zararlara karşı da önlem almış oluruz" dedi.

"Temel değerlerimizi aileden ediniyoruz"

Gaziantep Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar da projenin çok önemli olduğunu dile getirerek, "Bizim millet olarak, toplum olarak en güvenli sığınağımız hiç şüphesiz ailedir. Çünkü aile malumunuz bir anlamda bizim medeniyetimizin nüvesi, toplumumuzun mihenk taşıdır. Dolayısıyla daha iyi bir hayat için muhtaç olduğumuz temel değerler, biz öncelikle ailede elde ediyoruz, orada hayat buluyor bizim temel değerlerimiz. Dolayısıyla oradan alacağımız sevgi ve muhabbet bütün topluma ve dünyaya huzur yayacaktır" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Aileler üniversitede projesi Gaziantep'te başladı
Aileler üniversitede projesi Gaziantep'te başladı
Aileler üniversitede projesi Gaziantep'te başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Üniversitesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Aileler üniversitede projesi Gaziantep'te başladı - Son Dakika


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