Aileler uzaktan eğitimden memnun - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesi sonrasında internet ve televizyon üzerinden yapılan uzaktan eğitim sayesinde öğrenciler derslerinden geri kalmıyor.

Koronavirus önlemleri kapsamında ara verilen eğitim öğretim döneminde okula gidemeyen öğrenciler, uzaktan eğitimle ekran karşısında ilk derse başladı. Uzaktan eğitimde ilk ders zili ilk ve orta öğretim öğrencileri saat 09.00 çaldı. İlk ders ilköğretim öğrencileri için Türkçe anlatımıyla başladı. Ders öncesinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere önerileri yayınlandı. Ders anlatımı için ekran karşısında geçen öğrenciler ilk dersi dikkatle izledi.

Antalya 'nın Muratpaşa ilçesi Namık Kemal Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi İlsu Akkuş , bugün ilk dersi gördüklerini belirterek, "Çok heyecanlandım, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Koronavirüs yüzünden evde eğitim gördük. EBA'daki öğretmenler de harika ders anlatıyor. Anlamadığım birşey yoktu. Gayet güzel geçiyor. Sabah erken okula gider gibi uyandım ve hazırlıklarımı yaptım. Türkçe ve matematik dersini gördük. Uzaktan eğitim bizim için çok iyi oldu. İnternette de herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Derslerimiz bu şekilde de gayet güzel" dedi.

Emekli polis memuru anne Nuray Beyaz Akkuş, Okul Aile Birliği ile iç içe olduklarını kaydetti. Anne Akkuş, çocukların psikolojini de düşündüklerini ifade ederek, "Çocuklarımız bir haftalık bir tatil yaptı. Bugün de uzaktan eğitim almaya başladılar. EBA, çok güzel bir eğitim. Sabah erkenden okula gidecek şekilde kalktık. Televizyon karşısında kendimize bir sınıf oluşturduk. Türkçe ve matematik dersini aldı. Eğitimimizin eksik kalacağını düşünmüyorum, çok güzel de bir program hazırlanmış. Güzel ve sağlıklı geçeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

'FARKLI BİR DENEYİM'

Çağlayan Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Mehmet Ali Cesur , dersleri televizyon ve internet üzerinden takip etmesinin farklı bir deneyim olduğunu belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür eden Mehmet Ali Cesur, "Dersler oldukça iyi. Okulda gördüklerimizle aynı. Çok büyük farklılık yok" dedi.

Mehmet Ali Cesur'un babası Nezet Cesur da "Devletimizin uzaktan eğitimle ilgili yapmış olduğu EBA sistemi çocuklarımızın koronovirüs nedeniyle sağlığını koruma amaçlı. Evden çıkmadan olması, güzel bir uygulama. EBA sistemi, çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için verimli. Ders programlarının biraz daha çoğaltılmasını temenni ediyorum. Böyle bir imkanı sundukları için devlet yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

- Antalya