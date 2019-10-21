Aileler Yarışıyor Badminton Turnuvası'nın şampiyonu başkan Özmekik ve eşi oldu

Ankara'da bulunan Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde 'Aileler Yarışıyor' turnuvası düzenlendi. Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Aileler Yarışıyor Turnuvası'nda eşi Şule Özmekik ile birlikte yarıştı ve şampiyonluğa ulaştı. Özmekik, "Bu yıl ilkini yaptığımız turnuvaya 6 kategoriden 60 katılım vardı. Hafta içi olması, katılım sayısını etkiledi" dedi.

Başkan Murat Özmekik, çocukların badmintonda yaşadıkları zorlukları ailelerinin yakından gördüğünü belirterek, "Aileler Yarışıyor Badminton Turnuvası sona erdi. 6 kategoride müsabakalarımızı yaptık. Biz eşim Şule Özmekik'le birlikte karı koca şampiyonasında şampiyon olduk. Bunun dışında dede-torun, baba-oğul, anne-kız, anne-oğul, baba-kız şeklinde turnuvalarımız vardı. İlk defa yaptık. Turnuvaya 6 kategoride 60 katılım oldu. Hafta içi olmasına rağmen katılım gayet iyiydi ve hatta biz de katılacaktık ama hafta içi olmasından kaynaklı katılamadık diyen aileler oldu. Bundan sonrakini hafta sonuna denk getirmeye çalışacağız. Tabii ki burada olimpiyat hazırlık merkezi olduğu için sürekli yoğun. Sürekli faaliyetler, kamplar var. Bu anlamda ilkini hafta içine denk getirdik. Bundan sonra hafta sonu yapmaya çalışacağız. Burada şunu gördük, müsabık sporcularımız annesiyle, babasıyla dedesiyle müsabaka yapmış oldu. Çocukların badmintonda yaşadıkları zorlukları yakından görmüş oldular. Çocuk bazen annesine taktik veriyor, bazen anne çocuğuna kızıyor. Bu anlamda güzel anılara sahip olduk" diye konuştu.

Murat Özmekik'in eşi Şule Özmekik, turnuvada şampiyon olduklarını hatırlatarak, "Turnuva eğlenceliydi. Kendi velilerimiz ve öğrencilerimiz vardı. Onların önünde öncü olalım istedi başlangıç olarak. Zevkli, eğlenceli bir turnuvaydı. Daha fazla katılım olmasını isteriz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Murat Özmekik'in açıklamaları

Murat Özmekik ve eşinin badminton maç görüntüleri

Baba, anne ve çocuklardan maç görüntüleri

Murat Özmekik ve eşinin madalya görüntüleri

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