Son Dakika Haberleri: Aileler yarışıyor'un yayın tarihi belli oldu!
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Aileler yarışıyor'un yayın tarihi belli oldu!

1 saat önce

Gündüz kuşağının izleyiciye neşe veren tek programı "Aileler Yarışıyor" yeni sezonda, birbirinden eğlenceli yeni etapları ve renkli yarışmacılarıyla evlerinizi şenlendirmeye geliyor.

Aileler yarışıyor'un yayın tarihi belli oldu!, System.String[]

Bol kahkahalı yeni bölümleriyle Aileler Yarışıyor 30 Eylül'den itibaren hafta içi her gün saat:13.00'de TRT1'de...

Milyonların tutkuyla izlediği, kahkaha tufanı Aileler Yarışıyor Ufuk Özkan'ın sunumuyla yeni sezona da damgasını vuracak..

Türk televizyon tarihinde kazanan yarışmacılara ödüllerini en hızlı teslimatı yaparak rekor kıran Yapımcı Eyüp Üstün, Aileler Yarışıyor yeni sezon için "Gündüz kuşağı programlarındaki kavga, dövüş, cinayet aydınlatma gibi adeta cinnete dönmüş programlardan bunalan izleyicilerimiz için çok daha sağlıklı bir program olan Aileler Yarışıyor, yeni sezonda da çok daha eğlenceli bölümlerle geliyor." dedi.

Her yaştan seyircinin izlediği eğlence ve rekabetin en sevilen adresi Aileler Yarışıyor kazanan aileye 10.000 TL ödülüyle hafta içi her gün 100 kişiye sorduğu soruların yepyeni cevaplarını yarışmacılarına soruyor.

Ufuk Özkan, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:36 Kaynak: Bültenler
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