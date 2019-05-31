Son Dakika Haberleri: Ailelerden Başkan Fadıloğlu'na yoğun ilgi
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Ailelerden Başkan Fadıloğlu'na yoğun ilgi

1 saat önce

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Belediyecilik; milletinin derdiyle dertlenme işidir, dertli insanların işidir. Biz, bu düşünceyle milletimize efendi değil, hizmetkar olmak için gayret gösteriyoruz" dedi.

Ailelerden Başkan Fadıloğlu'na yoğun ilgi, System.String[]

Ramazan ayı boyunca iftar öncesi her gün farklı bir mahallede ikamet eden aileyi ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, aile ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Her fırsatta gerçekleştirdiği ziyaretlerle vatandaşın sorununu dinleyen ve çözüm için çalışan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ilçede adeta ayak basmadık nokta bırakmıyor. Ziyaret ettiği yerlerde halkın yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Fadıloğlu, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:36 Kaynak: Bültenler
Şehitkamil, Güncel
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