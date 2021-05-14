Ailelerden CHP'ye, 'çekin elinizi HDP'den' tepkisi - Son Dakika

Ailelerden CHP'ye, 'çekin elinizi HDP'den' tepkisi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol:

"Genel başkanımızın görevlendirmesiyle ben buraya geldim"

DİYARBAKIR - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve beraberindeki heyet, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti tutan ailelere bayram ziyaretinde bulundu. Aileler adına konuşan Süleyman Aydın, "HDP benim oğlumu kandırıp dağa götürmüş. Sizden rica ediyoruz. Artık elinizi bu HDP'den çekin. Bunların iç yüzünü görün. Ha HDP, ha PKK, bunlarda değişen bir şey yoktur. Neden bu genel başkanınız bunları görmemezlikten geliyor. Genel başkanınız baba değil mi" diyerek tepki gösterdi. Anne Ayşegül Biçer ise milletvekili tarafından getirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını kabul etmediğini söyledi. Biçer, "Sizin genel başkanınızın selamını kabul etmiyorum" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti başlatan aileler, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın 15'inci gününde de eylemlerini kaldıkları otelde sürdürdü. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve beraberindeki heyet, eylemin 620'inci gününde ailelerle bir araya gelerek bayramlarını kutlayıp, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını ailelere iletti.

"Size sahip çıkan devlet yöneticilerimize teşekkür ederiz"

Bunun,gecikmiş bir ziyaret olduğunu belirten Milletvekili Erol, Elazığ milletvekili olarak bu kadar geç gelmekten kaynaklı tüm ailelerden özür dilediğini söyledi. Milletvekili Erol, "Çünkü, PKK'ya karşı bizim dik duruşumuz, terör örgütlerine karşı yaklaşımımız Tunceli milletvekilliğimizde de, Elazığ milletvekilliği dönemizde de her zaman net oldu. Bu ülke hepimizin ülkesi, bu devlet hepimizin devleti. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyız. Ben bu anlamda bayramınızı kutluyorum. Dileğim ve temennim bir dahaki bayramda evlatlarınızla, yavrularınızla bayramı bir arada geçirmenizdir. Genel başkanımızın görevlendirmesiyle ben buraya geldim. 'Diyarbakır'daki annelerimizi ziyaret edin. Onlarla bayramlaşın, benim selam, saygılarımı illetin. Bundan sonra onlar için neler yapabiliriz diye düşüncelerini alın. ve bu düşünceleri bana getirin' diye talimatı oldu. O talimatla ben buradayım. Ben Elazığ milletvekili olarak sizin yanınızdayım. Çünkü bende bir babayım. Bir babalık duygusuyla, bir analık duygusuyla çocuklarınıza sahip çıkmak, terör örgütlerince istekleri dışında baskıyla, korkuyla, tehditle kaçırılmak. Onların özgürlüğüne el koymak. Anasından, babasından uzak tutmak ve ananın, babanın çocuklarına sahip çıkmak için bu direnişi, bu haykırışınızı, eyleminizi ben saygıyla karşılıyorum. Burada size sahip çıkan devlet yöneticilerimize teşekkür ederiz. Yöre halkına, basın mensuplarına teşekkür ederiz. Sizin buradan isteğiniz, eyleminiz siyasi bir eylem değil" dedi.

"Genel başkanınızın selamını kabul etmiyorum"

Evlat nöbetindeki anne Ayşegül Biçer, CHP Genel Başkanının, PKK'nın uzantısı HDP ile ittifak yaptığını savundu. Bunun açık ve kimsenin gizleyemeyeceğini ileri süren Biçer, "Ben bir anneyim, tek bir oğlum. 3 yıldan beri evladım için mücadele ediyorum. 2 yıldır Diyarbakır HDP il binası mücadele ediyorum. ve defalarca bütün siyasi partilere çağrı yaptım. Beni, sadece duyan Cumhurbaşkanım oldu. Devletim oldu. Ne İYİ Parti, ne DEVA Partisi, ne CHP'si hiçbiri bizi görmedi. Gördüyse de görmemezlikten geldi. Sizin genel başkanınızın selamını kabul etmiyorum. Kabul etsem çıkıp bir gün Diyarbakır Anneleri için yürüyüş yapardı. Bir güne bir gün bir yürüyüşünü görmedim. Bizi dile getirdiğini, bizi savunduğunu görmedim. Bizim siyasi ile hiçbir işimiz yok. Biz, hakkımızı istiyoruz" şeklinde konuştu.

"HDP'den elinizi çekin"

Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, 14-15 yaşındaki çocukların dağa gönderildiğini, CHP'nin, gidip HDP ile ittifak yaptığını dile getirdi. Baba Aydın, "HDP benim oğlumu kandırıp dağa götürmüş. Sizden rica ediyoruz. Artık elinizi bu HDP'den çekin. Bunların iç yüzünü görün. Ha HDP, ha PKK, bunlarda değişen bir şey yoktur. Neden bu genel başkanınız bunları görmemezlikten geliyor. Genel başkanınız baba değil mi? Bizde babayız. 15 yaşındaki çocukları mağaralarda ölüme mahkum etmişler. Ama maalesef sizin CHP sessiz kalıyor" diye konuştu.

"Erol'a teşekkür, CHP'ye tepki"

Evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş ise ha HDP, ha İsrail'in fark etmediğini kaydederek sözlerine şöyle devam etti:

"Nasıl İsrail çocuk öldürüyor. HDP'de çocuk öldürüyor. Bunu Kılıçdaroğlu'na yanlış bilgi veriyorlar. Gelsin devletinin yanında dursun. Bu gemi batarsa herkes batar. Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i, Alevi'si herkes batar. Bu vatan herkese yeterdir. Kesinlikle Kürt meselesi yoktur. Tekrardan buraya hoş geldiniz. Başımızın üstüne geldiniz. Evet, geç oldu. Yine baş üstüne geldiniz. Bizim doğunun bir örf, adeti vardır. Düşmanımız gelse baş üstünedir. Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bize sahip çıktılar. Devletimiz bize sahip çıktı. Devletimiz büyük bir devlettir."

Milletvekili Erol, açıklamaların ardından ailelerin taleplerini dinlemeye devam etti.