Ailelere 10 maddelik 'korona virüsü' önerisi - Son Dakika

İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ) uzman klinik psikologları Nilay Uğurlu Öztürk ve Merve Minkari Tunçay, ebeveynlerin korona virüsüyle ilgili süreçte 6-11 yaş aralığındaki çocuklarına nasıl davranması gerektiğiyle ilgili 10 öneride bulundu.



İEÜ Psikolojik Gelişim ve Danışma Merkezi'nde görev yapan uzman klinik psikologlar Öztürk ve Tunçay, korona virüsünün yayılmasının önüne geçmek amacıyla okullarda alınan tatil kararının ardından ailelere önemli mesajlar verdi. Öztürk ve Tunçay, "Çocuklar, ebeveynlerinin duygularını gözlemler ve hisseder. Çocuktan bilgi saklamak, sağlıklı olmayacaktır. Virüsün ne olduğunu, nasıl bulaştığını, alınması gereken önlemleri, oyuncak ve kitapların da yardımıyla çocuğunuza yaşına uygun biçimde anlatın. Ev içinde olağanüstü bir durum varmış gibi davranmayın ve çocuğunuza güvende olduğunu hissettirin" dedi.



"Çocuklarda kafa karışıklığı olabilir"



Korona virüsü ile ilgili yetişkinler kadar çocuklarda da kafa karışıklığı ve tedirginlik olabileceğine dikkat çeken Nilay Uğurlu Öztürk, "Aileler, çocukların sağlığını korumaya çalışırken, onların sorularına da anlaşılır ve rahatlatıcı cevaplar vermeli. Yetişkinler, korona virüsüyle ilgili tatil sürecinde çocukların, vakitlerini en verimli şekilde geçirmelerini sağlamalı. Bu süreçte güvenilir, resmi kaynakların önerileri takip edilmeli. Çocuklar ve aileler, kalabalık ortamlardan kaçınmalı. Korona virüsüyle ilgili gelişmeleri çocuklardan saklamak uygun değil. Çocuğun her sorusuna doğru, net cevaplar verilmeli. Örneğin, 'daha ne kadar evde kalacağız' diye soran bir çocuğa, 'şu an için bir hafta ancak bu süre uzayabilir. Bu zamanı seninle keyifli hale getirebiliriz' cevabı verilebilir" diye konuştu.



"Kuralları eğlenceli hale getirin"



Ebeveynlerin, duygu paylaşımı yapmaları ve çocuğun hislerini anlamaya çalışmaları gerektiğini dile getiren Merve Minkari Tunçay ise, "Ev içinde rutinlere devam edilmeli. Bir sonraki güne ne yapacağını bilerek başlamak, güven hissi verir. Ebeveyn ve çocuğun kaygısını yatıştırmak için 'ana odaklanmak' işe yarar. Nefes egzersizi yapmak, yemeğin tadına odaklanmak, bulutları izlemek, çocukları rahatlatabilir. Çocuk için en iyi rol model ebeveyndir. Çocuk, ebeveyni taklit eder. Hijyen uygulamaları, eğlenceli hale getirilebilir. El yıkarken şarkı söylemek, köpüklerden baloncuk çıkarmak, banyo yaparken oyuncaklarla oynamak bunlara örnek olabilir. Oyun, çocuğun dilidir. Birlikte oyun oynamak, çocuğa ve ebeveyne iyi gelir" dedi.



Madde madde tavsiyeler



1) Yaşananları çocuğunuzdan saklamayın. Onları, yaşlarına uygun olarak bilgilendirin.



2) Virüsün ne olduğunu, nasıl bulaştığını ve alınması gereken önlemleri, oyuncak ve kitaplar aracılığıyla çocuğunuza anlatın.



3) Duygu paylaşımı yapın ve çocuğunuzun hislerini anlamaya çalışın.



4) Cevabını bilmediğiniz sorulara, 'Bilmiyorum' yanıtını vermekten çekinmeyin. Çocuğunuza, güvende olduğu kişi ve yerleri hatırlatın.



5) Kaygıyla baş etmek için ana odaklanın. Örneğin; nefes egzersizleri yapın, yemeğin tadına odaklanın ya da bulutları izleyin.



6) Hijyen uygulamalarını eğlenceli hale getirin. El yıkarken şarkı söylemek, köpüklerden baloncuk çıkarmak, banyo yaparken oyuncaklarla oynamak, başlıca yönteminiz olabilir.



7) Ev içinde geçireceğiniz vakti fırsata çevirin ve yemek yapmak, kutu oyunu oynamak, film izlemek, sohbet etmek gibi birlikte yapılacak aktivitelere yönelin.



8) Kalabalık ortamlardan uzak durun. Deniz kenarına gitmek, yürüyüş yapmak, bulutlardan şekil çıkarmak, kuşlara ve ağaçlara bakmak gibi etkinlikleri tercih edin.



9) Ev içindeki rutin faaliyetlere devam edin. Bu durum düzen ve güven hissi verir.



10) Belirlediğiniz kurallara öncelikle siz uyarak, çocuğunuz için doğru rol model olun. - İZMİR