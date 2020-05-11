Ailelere 'çocuk sağlığı' konusunda önemli tavsiyeler - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Ailelere 'çocuk sağlığı' konusunda önemli tavsiyeler - Son Dakika

Ailelere 'çocuk sağlığı' konusunda önemli tavsiyeler

6 saat önce

Türkiye'de olduğu gibi genç ve çocuk nüfus oranının yüksek olduğu ülkelerde çocuk sağlığı ile ilgili sorunlar ve bunların çözümüne yönelik çalışmalar büyük önem taşıyor.

Ailelere 'çocuk sağlığı' konusunda önemli tavsiyeler, System.String[]

Türkiye'de olduğu gibi genç ve çocuk nüfus oranının yüksek olduğu ülkelerde çocuk sağlığı ile ilgili sorunlar ve bunların çözümüne yönelik çalışmalar büyük önem taşıyor. Çocuk sağlığının korunması, hastalıklarının tedavisi için yapılan çalışmaların toplum sağlığının iyileşmesindeki en önemli basamaklardan biri olduğunu ifade eden uzmanlar, ailelere önemli uyarılarda bulundu.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları çok geniş ve kendi içinde bazı farklılıklar gösteren bir alan. Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü hekimleri çocukların sağlığını ilk günden bu yana korumak adına ailelere uyarılarda bulundu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Shahın Guliyev, anne sütünün ilk 6 ay boyunca bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşıladığı uyarısında bulundu. Bebek için en uygun besinin anne sütü olduğunu açıklayan Uzm. Dr. Shahın Guliyev, "Türkiye'de her yıl 1 milyon 200 binden fazla bebek doğuyor. Doğar doğmaz anne sütü ile beslenen bebeğin zihinsel ve fiziksel açıdan çok önemli. Anne sütü, bebek için en uygun ve en sağlıklı besini oluşturuyor. Her zaman taze, temiz şekilde bebeğe verilmelidir. Üretilen en sağlıklı besin dahi anne sütünü taklit edilebilecek yapıda geliştirilemez. Anne sütü ilk 6 ay boyunca bebeğinizin tüm ihtiyaçlarını karşılamakla beraber, aynı zamanda tüm hastalıklardan korur, anne ve bebek arasındaki duygusal bağı güçlendirir" dedi.

"KALP HASTALIKLARININ BİR KISMINDA HİÇBİR BELİRTİ OLMAZ"

Hastaların büyük bir kısmını doğuştan kalp hastalıkları olduğunu ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Sancar Eminoğlu, "Doğumsal kalp hastalığı her 1000 bebeğin 8'inde görülüyor. Anne, baba veya yakın akrabalarda doğuştan kalp hastalığı varsa doğacak bebekte risk artabilir. Doğumsal kalp hastalıklarının büyük kısmını kalp odacıklarını ayıran duvarlardaki delikler, kalp kapaklarındaki ve damarlardaki darlıklar oluşturur. Bazı durumlarda ise kalpteki bir odacığın, kapağın, damarın hiç gelişmemiş olması gibi daha ağır hastalıklar söz konusudur" diye konuştu.

Çocuklarda kalp hastalıklarının bir kısmında hiçbir belirti olmadığını ya da çok hafif olduğunu vurgulayan Dr. Eminoğlu, bazen de bebekte morarma, beslenme güçlüğü, emerken yorulma, hızlı soluk alıp verme, nefes darlığı, kilo alamama veya sık alt solunum yolu enfeksiyonu şeklinde çok ağır seyirlide olabileceğini açıkladı. Dr. Eminoğlu, "Anneler çabuk yorulma, çarpıntı, göğüs ağrısı ve bayılma ya da yüksek tansiyon gibi yakınmalarla veya spor yapabilirlik açısından değerlendirilmek üzere bir hekime başvurmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

ERKEN TANI, TEDAVİNİN BAŞARISINDA OLDUKÇA ÖNEMLİ

Çocuklarda eklemde ağrı ve şişliğe sebep olabilecek 100'den fazla neden olduğunu vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Romatolojisi ve Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Faysal Gök şu uyarılarda bulundu:

"Erken tanı, tedavinin başarısında çok önemli, bu nedenle bu annelere tavsiyem bu gibi durumlarda ilk başvurması gereken çocuk romatoloji uzmanı olmalıdır. Halk arasında çocuk yaşlarda hipertansiyon görülmeyeceği gibi bir düşünce olsa da çocukların yüzde 1-3 kadarında hipertansiyon görülüyor ve bunun yüzde 60-70 kadarı böbrek hastalıkları ile ilişkilidir. Gelişmekte olan ülkelerde kronik böbrek yetmezliğin yüzde 40 yakını, önlenebilir veya geciktirilebilir tedavisi mümkün idrar yollarındaki gelişimsel bozukluklarla ilişkilidir. Bu neden ile gecikmeden zamanında tanı ve tedavi imkanı sağlanmalıdır."

"YENİDOĞAN SÜNNETİ SON DERECE KONFORLU VE SAĞLIKLI"

Yenidoğan sünneti son derece konforlu ve sağlıklı olduğunun altını çizen Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Banu Kumrulu "Aile ve bebek için bu kararı vermek oldukça önemlidir. Bebeğin etrafını henüz tanımlayamadığı yaklaşık 3 ila 5 kg ağırlık arası olduğu dönemde yapılmalıdır. Lokal anestezi ile yapıldığı için bebeğin aç kalması bile gerekmeden yapılabilir. En önemlisi de bebek büyüdüğünde sünnetle ilgili bir şey hatırlamayacağı için psikolojik bir travmaya sebep olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

"DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ HER YAŞ GRUBUNDA GÖRÜLEBİLMEKLE"

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Suna Emir ise "Demir eksikliği anemisi her yaş grubunda görülebilmekle birlikte özellikle 6-24 aylık süt çocuklarında ve ergenlik çağında aneminin en önemli nedenidir. Altıncı aydan sonra demir eksikliği anemisinin temel nedeni hızlı büyümeyle birlikte diyette demirin yetersiz bulunması ve süt ağırlıklı beslenmedir. Süt çocukları yutma güçlüğü, ağlarken morarıp kalma (katılma nöbeti) ve gelişmelerinde duraklama, gerileme ile gelebilirler. Bebek otururken oturamaz, yürürken yürüyemez olur. Bu bulgular görüldüğünde uzman hekimlere başvurulmalıdır" dedi.

ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE OBEZİTE ÖNEMLİ BİR SAĞLIK SORUNUDUR

Çocukluk döneminde obezite önemli bir sağlık sorunu olduğunu açıklayan Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Boyraz, "Erişkin dönemde obez olanların 3'te 1'inde obezite çocukluk çağında başlamıştır. Obezite hormonal bozukluklara bağlı olarak görülebilir. Obez çocuk mutlaka doktor kontrolü altında olmalıdır. Başlangıçta beslenme öyküsü aile öyküsü, sistem muayeneleri, fizik aktivite öyküsü, büyüme kayıtlarının değerlendirilmesi ve bazı laboratuvar incelemelerinin yapılması gereklidir" dedi.


Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 10:46 Kaynak: DHA

YORUMLAR

Son Dakika

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü Milyoner'de yarışmacıya ter döktüren soru! Bütün jokerlerini kullandı Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde "Sen Aldırma" şarkısı ile andı 45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı Hazal Kaya, Anneler Günü'ne özel oğlunun ilk kez yüzünü gösterdi
TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz         
17:01
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan çok önemli AVM uyarısı: Topluca gidip vakit geçirmeyin Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan çok önemli AVM uyarısı: Topluca gidip vakit geçirmeyin         
16:56
İBB'nin İBB'nin "Korona sürecinde dolu otobüs" fotoğrafına ilişkin suç duyurusuna takipsizlik         
16:48
Evlerinin bahçesindeki ağaca kendini asan liseli Hasan hayatını kaybetti Evlerinin bahçesindeki ağaca kendini asan liseli Hasan hayatını kaybetti         
16:44
Altının kilogramı 387 bin 750 liraya geriledi Altının kilogramı 387 bin 750 liraya geriledi         
16:40
İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı         
16:34
Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi         
16:33
3 çocuk annesi kadın, boşanmak istediği eşinin kezzaplı saldırısına uğradı 3 çocuk annesi kadın, boşanmak istediği eşinin kezzaplı saldırısına uğradı         
16:25
Köpeğini kürekle döverek öldüren kişiye 947 TL para cezası verildi Köpeğini kürekle döverek öldüren kişiye 947 TL para cezası verildi         
16:24
İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı         
16:21
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti         
16:06
Son Dakika: TBF, koronavirüs salgını sebebiyle bu sezon tüm basketbol liglerini sonlandırdı Son Dakika: TBF, koronavirüs salgını sebebiyle bu sezon tüm basketbol liglerini sonlandırdı         
16:03
Prof. Dr. Bengi Başer'den açılan AVM'ler için uyarı: Bedelini çok daha ağır ödeyebiliriz Prof. Dr. Bengi Başer'den açılan AVM'ler için uyarı: Bedelini çok daha ağır ödeyebiliriz         
15:59
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı         
15:55
Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac'ten takipçilerine evde golf dersi Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac'ten takipçilerine evde golf dersi         
15:52
Atalantalı genç futbolcu Rinaldi, beyin anevrizması sonucunda hayatını kaybetti Atalantalı genç futbolcu Rinaldi, beyin anevrizması sonucunda hayatını kaybetti         
15:48
Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü         
15:45
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var         
15:40
Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü         
15:39
Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı         
15:28
Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu         
15:28
Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler Taksim'de polise saldırdı Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler Taksim'de polise saldırdı         
15:26
Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı         
15:26
100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak 100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak         
15:24
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı         
15:21
İstanbul'da protesto için toplanan grup, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı İstanbul'da protesto için toplanan grup, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı         
15:20
Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşın altında olduğu için tıraş olamadı Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşın altında olduğu için tıraş olamadı         
15:13
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun? Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun?         
14:47
Son dakika: Voleybol kadınlar ve erkekler liglerinde kalan maçlar oynanmayacak Son dakika: Voleybol kadınlar ve erkekler liglerinde kalan maçlar oynanmayacak         
14:40
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı         
14:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2020 17:25:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ailelere 'çocuk sağlığı' konusunda önemli tavsiyeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]