Üye Girişi
AİLELERE, 'ÇOCUKLARA AŞIDA ZAMAN KAYBETMEYİN' UYARISI - Son Dakika

AİLELERE, 'ÇOCUKLARA AŞIDA ZAMAN KAYBETMEYİN' UYARISI

02.01.2022 15:16

ANTALYA İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, 'Çocuklarımız hem sosyal hayatta hem aile içerisinde hem de okullarında kalabalık ortamlarda bulunuyor.

ANTALYA İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, 'Çocuklarımız hem sosyal hayatta hem aile içerisinde hem de okullarında kalabalık ortamlarda bulunuyor. Burada elimizi güçlendirecek olan en önemli şey aşı. 12 yaş ve üzeri çocukların zaman kaybetmeden ailelerinin hassasiyet göstererek hızlıca aşılanmalarını sağlamaları gerek" dedi.

Tüm dünyada milyonlarca kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, farklı varyantlarla kişileri enfekte etmeye devam ediyor. Son 2 yıldır koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlikle önlem alınıyor. Koronavirüse karşı aşının ortaya çıkmasıyla beraber, en büyük koz ise aşı olmaya başladı. Ülke genelinde aşılanma sayısı her geçen gün artarken, uzmanlar ise özellikle çocukların aşılanması konusunda uyarıda bulunuyor.

Kış aylarının gelmesiyle vaka sayılarının artması konusunda endişe yaşadıklarını söyleyen Antalya İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, '2020 yılı başından bu yana koronavirüsle mücadele içerisindeyiz. Bakanımızın haftalık olarak açıkladığı vaka sayılarında ilimiz yüz binde 66.55'lik bir oranda. Tüm dünyada özellikle Avrupa'da yaygın olarak görülen Omicron varyantının ülkemizde görülmeye başlamasıyla beraber ve havaların soğuması, insanların kapalı alanlara çekilmesi, vaka sayılarının artabileceği endişesi yaratıyor. İlimizde henüz tespit edilen bir Omicron vakasıyla karşılaşmadık" dedi.

Antalya'daki aşılanma rakamlarının her geçen gün arttığını belirten Başıbüyük, 'Maske, temizlik, mesafeye ek olarak koronavirüse karşı en güçlü silahımız aşı. 1'nci doz aşı oranı ilimizde yüzde 90'ın, 2'nci doz aşı oranı ise yüzde 80'in üzerinde. İlimizde şu ana kadar toplam 4 milyon 200 bin doz aşı yapıldı. Bu rakam her geçen gün katlanarak devam etmektedir. Gayretimiz ve reaksiyonumuz hızlı bir şekilde 3'üncü doz sırası gelen vatandaşların aşılanmasını sağlamak" diye konuştu.

Sırası gelen herkesin aşı yaptırmasını beklediklerini söyleyen Başıbüyük, 'Çalışma alanları ve hizmet sektörünün işleyişini aksatmama adına oluşturduğumuz mobil aşı ekipleriyle yerinde gerçekleştiriyoruz. Okullarda da çocukların ailelerinden izinleri alınarak aşıları yapılıyor. Tüm ilçelerimizi yakinen takip ediyoruz. Hangi ilçede vakalarda hafif bir kıpırdanma olsa bile vaka sayısını baskılayıcı önlemler alıyoruz. Pandemiyle mücadele edebileceğimiz en güçlü silah aşı ve biz bu fırsatı kaçıramayız" dedi.

12 yaş üzeri çocuklarda aşılamanın devam ettiğini belirten Başıbüyük, 'Çocuklarımız hem sosyal hayatta hem aile içerisinde hem de okullarında kalabalık ortamlarda bulunuyor. Burada elimizi güçlendirecek olan en önemli şey aşı. 12 yaş ve üzeri çocukların zaman kaybetmeden, ailelerinin hassasiyet göstererek hızlıca aşılanmalarını sağlamaları gerek. Gebelerimiz için bilim kurulu hiç şüpheye mahal bırakmaksızın aşılanabileceği yönünde fikirlerini beyan etmiştir. Aşı sırası gelen gebelerimizin bir an önce aşılarını olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

AİLELERE, 'ÇOCUKLARA AŞIDA ZAMAN KAYBETMEYİN' UYARISI
AİLELERE, 'ÇOCUKLARA AŞIDA ZAMAN KAYBETMEYİN' UYARISI
AİLELERE, 'ÇOCUKLARA AŞIDA ZAMAN KAYBETMEYİN' UYARISI

YORUMLAR
500

İl Sağlık Müdürü, Koronavirüs, Antalya, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AİLELERE, 'ÇOCUKLARA AŞIDA ZAMAN KAYBETMEYİN' UYARISI - Son Dakika


Enflasyona karşı yeni adımlar eliyor Enflasyona karşı yeni adımlar eliyor         
15:21
Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda         
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretine damga vuran detay! İkramlardan sadece keteyi kabul etmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretine damga vuran detay! İkramlardan sadece keteyi kabul etmiş         
14:49
Öğrenciler vakaların 35 binin üzerine çıkması sonrası isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin Öğrenciler vakaların 35 binin üzerine çıkması sonrası isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin         
14:04
Kaza geliyorum demiş! Yılbaşı gecesi 4 kişiye mezar olan otomobilin, hızla duvara çarptığı anlar saniye saniye kamerada Kaza geliyorum demiş! Yılbaşı gecesi 4 kişiye mezar olan otomobilin, hızla duvara çarptığı anlar saniye saniye kamerada         
11:52
İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı         
11:06
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı         
10:35
Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti         
10:31
Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten         
10:11
Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor         
09:58
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz! Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz!         
22:01
73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu         
22:00
Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var         
21:00
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50

Son Dakika Haberleri
15:17 Lionel Messi koronavirüse yakalandı
14:38 Evin çatısına çıkan genç, amcasını iple asılı halde buldu
14:36 Cristiano Ronaldo, Instagram'dan yaptığı paylaşımla ayrılık haberlerini doğruladı
14:17 Kurdun saldırısına uğrayan 6 keçi can verdi
14:07 "Ölmezdim" şarkısını paylaşan 20 yaşındaki Aysel göğsünden vurulmuş halde bulundu
14:04 Öğrenciler vakaların 35 binin üzerine çıkması sonrası isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin
13:39 Ödeme alamayan Ofsporlu oyunculardan "Fesupanallah"şarkılı gönderme
13:17 2021'nin en zengin 10 ismi belirlendi
13:09 6 haftalık ömrünün kaldığını öğrenen anneden duygusal paylaşım
12:53 Fenerbahçe, Okan Buruk'a teklif götürüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 15:26:04. #1.11#
SON DAKİKA: AİLELERE, 'ÇOCUKLARA AŞIDA ZAMAN KAYBETMEYİN' UYARISI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement