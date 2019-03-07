Son Dakika Haberleri: Ailelere "Momo" Uyarısı

Ailelere "Momo" Uyarısı

2 saat önce

Adıyaman Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Cebrail Çirkin, ailelere, uzun saçları ve sıra dışı görüntüsüyle korku filmi karakterini andıran "Momo" adlı çizim ve çocuklara yönelik diğer sanal tehditler konusunda uyarılarda bulundu.

Ailelere
Adıyaman Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Cebrail Çirkin, ailelere, uzun saçları ve sıra dışı görüntüsüyle korku filmi karakterini andıran "Momo" adlı çizim ve çocuklara yönelik diğer sanal tehditler konusunda uyarılarda bulundu.

Cebrail Çirkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez Japonya'da bir sergide "Kuş Kadın" heykeli olarak sergilenen "Momo"yu oyun kurucuların alarak yeni oyun ortaya çıkardığına değindi. Bunu farklı telefon numaraları ile Whatsapp gibi farklı sosyal medya araçlarını kullanarak çocuklara gösterip onları bağımlı hale getirdiklerini kaydeden Çirkin, "Momo ile ilgili gençlerimiz ve çocuklarımızın korunmasını istiyoruz. Momo denilen bir karakter oluşturularak ve bu karakterin Whatsapp üzerinden yayılmasına ve çocuklarımızın aşama aşama intihara kadar götürülmesine, bağımlılık oluşturan bu oyuna ailelerimizin dikkat etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Oyun kurucuların içe kapanık ve aile iletişimi zayıf çocukları hedef aldığını ve ailenin görmediği saat dilimlerinde çocuklara link atarak ulaştıklarını belirten Çirkin, ailelerin oyun ve eğlenceyi kontrol altında tutarak çocuklarla zaman geçirmelerini istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:42 Kaynak: AA

Adıyaman, Cebrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Bir Bitki Türü Keşfedildi! Ekonomiye Kazandırılabilir Sony, Ps4 "Remote Play" Özelliğini İphone ve İpad'e Getiriyor

Bakan Çavuşoğlu'ndan Taksicilere ÖTV Sözü Son Dakika! Erdoğan'dan, Meral Akşener Hakkında Suç Duyurusu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 17:46:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ailelere "Momo" Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]