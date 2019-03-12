Son Dakika Haberleri: Ailelere 'siber zorbalık'la mücadele uyarısı

Ailelere 'siber zorbalık'la mücadele uyarısı

1 saat önce

Dijital gelişmelerle günlük yaşamın parçası haline gelen, özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların yaşamlarını etkileyen "siber zorbalık" tehdidine karşı ebeveynlerin de sanal dünyayı yakından takip etmesi gerekiyor.

Ailelere 'siber zorbalık'la mücadele uyarısı, System.String[]
Dijital gelişmelerle günlük yaşamın parçası haline gelen, özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların yaşamlarını etkileyen "siber zorbalık" tehdidine karşı ebeveynlerin de sanal dünyayı yakından takip etmesi gerekiyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:50 

Ekonomi
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