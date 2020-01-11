Ailelere sosyal ekonomik destek sürüyor - Son Dakika

Düzce'de Ailelere sosyal ekonomik destek ödemeleri devam ediyor.



Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED), temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere, çocukların ailelerden ayrılmadan yanlarında bakımına imkan sağlanması amacıyla yapılan ekonomik destek ile bu ailelere verilen psiko-sosyal desteğe Sosyal ve Ekonomik Desteklemeler Düzce'de tüm hızı ile devam ediyor. Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Düzce'de aralık ayı içerisinde 280 çocuk için 243 kişiye sosyal ekonomik destek ödemeleri kapsamında 249 bin 458 lira 8 kuruş destek verildi. - DÜZCE