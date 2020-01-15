Ailelere yarıyıl tatili uyarısı - Son Dakika

Uzman Klinik Psikolog Yücel Şavklı, yaklaşan yarıyıl tatilini çocukların verimli geçirebilmesi adına ailelere önerilerde bulundu. Çocukların akademik başarısını arttırmak için kısa süreli yarıyıl tatilini fırsat olarak görmenin çok doğru olmadığına dikkat çeken Şavklı, ailecek yapılabilecek aktivitelerin zamanı etkili ve verimli kullanmak adına önemli olduğunu söyledi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Şavklı, yarıyıl tatilini değerlendirme noktasında ailelerin iki uca ayrıldığını ifade ederek, "Yarıyıl tatilini nasıl değerlendireceği konusunda ailelerimiz iki uçta. Birinci uç okulun çocukları yıprattığı sürecine inanan aileler çocukları fazlasıyla rahatlatacak farklı bir temponun içine sokmaya yöneltebiliyorlar. Yarıyılı çocuklar için tamamen rahatlama dönemi olarak değerlendirmekte okula dönüş sürecisinde zorlayıcı bir etken olabilir. Burada dengeyi tutturmak önemli. 15 gün aslında kısa bir süre. Bu rahatlamanın sonucunda yoğun tempoya dönmek çocuklar için zorlayıcı olabiliyor. Bu nedenle çocuklarımız adaptasyon sürecinde sorun yaşayabiliyorlar. Çocuklarımız okula dönüş sürecinde okul fobisi, okula karşı direnç, okulu istememe, ayrılma anksiyetesi gibi durumlar bu süreçte daha fazla görülebilir. O yüzden dengeyi sağlamamız gerekiyor" dedi.



Tatili değerlendirme noktasında ailelerin bulunduğu ikinci ucun ise yarıyılı akademik başarıyı artırma anlamında bir fırsat olarak gören kısım olduğunu söyleyen Şavklı, "Ailelerin büyük bir kısmı bu uçta yer alıyor. Bu da çocukları olumsuz etkileyebilir. İkinci döneme çocuklar dinlenmiş olarak başlayamaz. 15 günün çocukların akademik anlamda sıçratma yaşaması için etkili bir süre olduğunu düşünmüyoruz. Bu iki uç arasında denge sağlamak hem aileler hem de çocuklar için pozitif etki sağlayacaktır" diye konuştu.



Ailelerin çocukları ile birlikte yarıyılı dolu dolu değerlendirmek adına yapabileceklerini sıralayan Şavklı, "Eğitim sürecinde çok fazla vakit ayıramadığımız aktivitelere katılabiliriz. Burada pasif hazırcı aktivite yerine çocuğun daha etkileşimli olduğu ailecek aktiviteler yapılabilir. Ailecek kitap okuma etkinlikleri, film günleri, kutu, kart oyunları oynanabilir. Bu oyunlar aile dinamiklerini güçlendirirken, çocukların hoşgörü, kabullenme, yenme, yenilme gibi duyguları öğrenmesini sağlayacaktır. Çocuklarla ev içi sorumlulukları paylaştırmak, birlikte kek yapmak, bir şeyler ekmek, küçük tamirler yapmak gibi şeyler çocuğu beceri anlamında güçlendirir" şeklinde konuştu.



Çocukların tatil süresince bilgisayar, internet ve tablet ile fazla haşır neşir olmamasını gerektiğine de dikkat çeken Şavklı, "Çocuklarımız yarıyıl tatilinde bilgisayara biraz mola vermeliler. Bu süreçte teknolojinin kullanım süresi çok ciddi kontrol edilmeli. Okul öncesi dönemde günlük yarım saat, ilköğretimin ilk döneminde 45 dakika, ikinci döneminde bir saat, lise çağındaki çocuklarımızda maksimum iki saat olabilir. Tatilde süre biraz esnetilebilir ama genel eksende bu çerçeveden ayrılmamakta fayda var" dedi. - MERSİN