Son Dakika Haberleri: Ailelere yaz tatilinde "dijital dünya" ile ilgili uyarılar
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Ailelere yaz tatilinde "dijital dünya" ile ilgili uyarılar

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yaz tatili döneminde ailelere, dijital dünyaya yönelik uyarılarda bulunuldu.

Ailelere yaz tatilinde
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yaz tatili döneminde ailelere, dijital dünyaya yönelik uyarılarda bulunuldu.
Merkezden yapılan yazılı açıklamada, ailelerin çocuklarının kullandığı dijital medya araçları ve yeni internet akımları hakkında araştırmalar yapması gerektiği kaydedildi.
Dijital güvenliğin çocuklara erken yaşta anlatılmasının önemi vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çocuğa gerçekte yapmak istemeyeceği bir şeyi online yapmaması gerektiği söylenmelidir. Onlara dijital dünyanın da gerçek dünyanın bir parçası olduğu anlatılmalıdır. Dijital dünyanın sağladığı faydalar göz ardı edilmemelidir. Çocuk eğitici, öğretici oyunlara yönlendirebilir, dijital atölyelere ve eğitim programlarına katılmasına destek olunabilir. Aileler çocuklarıyla sosyal medyada arkadaş olmalıdır. Kriminal zaman dilimi olarak betimlenen saat 02.00-05.00 arasını kapsayan dilimde çocukların sosyal medya ağlarındaki faaliyetlerini, gönderilerini takip etmelisiniz. Aileler sosyal medya bağımlılığını azaltmalıdır. Çocukların yetişkinlere göre yanıltılması çok daha kolay olabileceğinden kişisel mali bilgilerin hiçbiri çocuklarla paylaşılmamalıdır. Koruyucu yazılımlardan destek alınmalıdır."
Açıklamada çocuğun tehlikeli oyunlar oynadığının fark edilmesinin ardından online iletişimin kesilerek, ekran görüntüsü alınıp, güvenlik birimlerine ulaştırılması gerektiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:06 Kaynak: AA
Anadolu Üniversitesi, Güncel
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