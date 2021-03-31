Aileleri "Covid-19 Dedektifleri" denetliyor - Son Dakika

Aileleri "Covid-19 Dedektifleri" denetliyor

31.03.2021 09:13

Aileleri "Covid-19 Dedektifleri" denetliyor Tedbirlere uymayan aileleri "Covid-19 Dedektifleri" tespit ediyor Kırıkkale'de "Covid-19 Dedektifleri İş Başında" İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi: "Aileler çocuklar üzerinden denetlenmiş oluyor" "Misafir kabul edip etmediği gibi ilgili birçok...

Aileleri "Covid-19 Dedektifleri" denetliyor

Tedbirlere uymayan aileleri "Covid-19 Dedektifleri" tespit ediyor

Kırıkkale'de "Covid-19 Dedektifleri İş Başında"

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi:

"Aileler çocuklar üzerinden denetlenmiş oluyor"

"Misafir kabul edip etmediği gibi ilgili birçok hususta çocuklarımız ailelerini kontrol altında tutuyor"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de pozitif vaka artışının önüne geçmek için hayata geçirilen "Covid-19 Dedektifleri İş Başında" projesi sayesinde aile bireylerinin korona virüs tedbirlerine uyup uymadığı kontrol ediliyor.

Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre Kırıkkale, "kırmızı" renk ile "çok yüksek" riskli iller kategorisine geçti. Kırıkkale Valiliği, salgınla mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için yaklaşık bin personeli sahada görevlendirdi. Denetimlerin aralıksız devam ettiği kentte, pozitif vaka artışının önüne geçmek için yeni adımlar da atılıyor. İl Pandemi Kurulu'nda alınan kararla Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde "Covid-19 Dedektifleri İş Başında" projesi hayata geçirildi. Vali Yunus Sezer tarafından öğrencilere "Covid-19 Karnesi" verildi.

Öğrenciler, ebeveynlerinin evlerinde veya farklı ortamlarda tedbirlere uyup uymadığını kontrol ederek not verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, en iyi karne düzenleyen ilkokul öğrencilerine "Covid-19 Dedektifi" rozeti takarken öğrencileri de proje ve tedbirler hakkında bilgilendirdi.

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Covid-19 Dedektifleri İş Başında" projesi hakkında bilgiler aktardı. Tüfekçi, proje sayesinde korona virüs tedbirlerine uyup uymayan aileler hakkında bilgi sahibi olacaklarını söyledi.

Pandemi sürecinde hem öğrenciler hem de öğretmenler üzerinden bilinçlendirme çalışmalarının sürdüğünü anlatan Tüfekçi, İl Pandemi Kurulu'nda Vali Yunus Sezer başkanlığında düzenlenen toplantıda "Covid-19 Dedektifleri" adı altında bir fikir ortaya çıktığını belirtti.

"Çocuklarımız ailelerini kontrol altında tutuyor"

Karnesini en iyi düzenleyen çocukları "Covid-19" Dedektifi" ilan ettiklerini dile getiren Tüfekçi, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın ailelerini de kontrol altında tutabileceği çocuklarımız üzerinden ailelere bilinçlendirme yapacağımız bir proje bu. Nasıl işliyor bu projemiz? Çocuklarımıza iki haftada bir karneler düzenliyoruz. Bu karne içerisinde ailelerimizin Covid-19 kurallarına uyup uymadığı, pandemi kurallarına uyup uymadığı, hijyen kurallarına uyup uymadığı, misafirliğe gidip gitmediği ve misafir kabul edip etmediği gibi ilgili birçok hususta çocuklarımız ailelerini kontrol altında tutuyor. Onlara puanlar veriyor. Karne düzenliyorlar anne-babalarına. Sonrasında da çocuklarımız bu karnelerini bize getiriyorlar. Karnesini en iyi şekilde düzenleyen çocuklarımızı 'Covid-19 Dedektifi' ilan ediyoruz ve bir rozet takıyoruz. Bu rozetleri takan çocuklarımız hem motive olmuş oluyorlar hem de ailelerde bu alan üzerinden aslında hem biraz esprili hem çocuğu motive eden bir çalışma. Aileler de çocuklar üzerinden denetlenmiş oluyor. Çocuklarımız da kendilerine dedektif rolü biçildiği için özellikle ilkokul ve ortaokul çocuklarımıza bunu uyguluyoruz."

"Ailelerini de bir nevi denetlemiş oluyorlar"

Projenin bir bilinçlendirme çalışması olduğunu ifade eden Tüfekçi, "Çocuklar da çok mutlu oluyorlar o rozeti taktıkları zaman ve denetimi daha da artırıyorlar. Bu aslında bir bilinçlendirme çalışması. Çocuğumuz aslında bir güvenlik gücü değil. Aynı trafikte öğrencilerimizi bilinçlendirme çalışması yaptığımız gibi salgında bir trafik kontrolü diyelim. O Covid'in kontrolünü yapıyorlar. Virüsün kontrolünü yapmış oluyorlar. Ailelerini de bir nevi denetlemiş oluyorlar. Bunun faydasını gördük gerçekten. 'Çocuk bizi sıkıştırıyor' diyenler oldu. Biz de dedik 'zaten bunun için yapıyoruz.' Bunun için yapılıyor bu çalışma. Gerçekten faydasını uzun vadede daha net göreceğiz. Ama kısa vadede de bunun dönüşlerini aldık biz" şeklinde konuştu.

Aileleri Covid-19 Dedektifleri denetliyor
Aileleri Covid-19 Dedektifleri denetliyor
Aileleri Covid-19 Dedektifleri denetliyor
Aileleri Covid-19 Dedektifleri denetliyor

milli eğitim bakanlığı, Koronavirüs, Kırıkkale, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aileleri 'Covid-19 Dedektifleri' denetliyor - Son Dakika


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