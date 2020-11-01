Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop İzmir'de meydana gelen deprem sonrası enkaz alanını ziyaret etti. İzmir depreminde yakınları enkaz altında olan bir vatandaş Mustafa Şentop'un yayına gelerek talebini dile getirdi.

"SADECE PARÇALARINI İSTİYORUM"

Enkazda yakını bulunan vatandaş, "Enkaz altında yavrularımız var. Ben onları canlı istemiyorum, cesetlerini istemiyorum, sadece parçalarını istiyorum. Ne olur kepçelerle yapmasınlar, izin verin ben gidip bulayım..." sözleriyle Şentop'a seslendi.