Aileleri IŞİD'li olan 188 Türk çocuğu Irak'tan Türkiye'ye iade edildi

Aileleri IŞİD mensubu olan 188 Türk çocuk, gözetim altında bulundukları Irak'tan Türkiye'ye iade edildi.Irak Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Abdussettar Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, aileleri IŞİD'e katılan 188 çocuğu Türkiye, Irak ve UNICEF temsilcilerinin katılımıyla ülkelerine iade ettiklerini belirtti.