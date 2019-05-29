Son Dakika Haberleri: Aileleri IŞİD'li olan 188 Türk çocuğu Irak'tan Türkiye'ye iade edildi
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Aileleri IŞİD'li olan 188 Türk çocuğu Irak'tan Türkiye'ye iade edildi

41 dakika önce

Irak devleti ailesi terör örgütü IŞİD'e katılan 188 çocuğu Türkiye'ye iade ettiğini açıkladı. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız bu çocukların Türkiye'deki akrabalarına teslim edileceğini açıkladı

Aileleri IŞİD'li olan 188 Türk çocuğu Irak'tan Türkiye'ye iade edildi, System.String[]
Aileleri IŞİD mensubu olan 188 Türk çocuk, gözetim altında bulundukları Irak'tan Türkiye'ye iade edildi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Abdussettar Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, aileleri IŞİD'e katılan 188 çocuğu Türkiye, Irak ve UNICEF temsilcilerinin katılımıyla ülkelerine iade ettiklerini belirtti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:38 
Türkiye, Irak, Dünya
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