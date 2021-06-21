Üye Girişi
Ailelerin bebek gelişimi ile ilgili bilmesi gerekenler - Son Dakika

Ailelerin bebek gelişimi ile ilgili bilmesi gerekenler

21.06.2021 09:11
Ailelerin bebek gelişimi ile ilgili bilmesi gerekenler, System.String[]

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı / Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Serkan Atıcı, ailelerin bebek gelişimi ile ilgili bilmesi gerekenleri anlattı.

Geçtiğimiz aylarda ilk yılını geride bıraktığımız COVID-19 pandemisi tüm dünyada yaşamın hemen her alanını etkiledi. Özellikle bebek ve küçük çocuklarda gelişim takibinin de yapıldığı rutin doktor kontrolleri önemli olup, kimi zaman aksatıldı. Gelişim ile ilgili sorunların erken tespiti, gerekli önlemelerin alınması, bazı durumlarda tedavinin geciktirilmeden yapılması çocuğun sonraki hayatındaki karşılaşabileceği sağlık problemlerini de önlemiş olur. Bu açıdan çocukların hem bebeklik döneminde hem de hayatın diğer safhalarında sağlığı için ebeveynlerin bazı bilgileri bilmesi ve hekimler ile işbirliği içerisinde bebeklerinin düzenli takiplerini yaptırmaları gerekir.

Bebeğimin boyu kısa mı? Kilosu normal mi? Bebeğim çevremde gördüğüm aynı yaştaki bebeklere göre daha zayıf görünümde, acaba gelişim geriliği mi var? Ebeveynlerin merak ettiği benzer soruların cevaplarını ve bebek gelişiminde bilinmesi gereken bazı önemli noktaları aileler için hazırladık.

Her bebek kendine özeldir, kendince değerlendirilmelidir

Uzm. Dr. Serkan Atıcı, ''öncelikli bilinmesi gereken nokta her bebek kendine özel ve diğer bebeklerden farklıdır. Başta genetik yapısı olmak üzere, cinsiyet, doğum kilo ve boyları, doğum haftaları, anne-baba boyları, beslenme özellikleri, uyku düzenleri,geçirdiği hastalıklar, egzersizler ve bir takım çevresel faktörler gibi büyüme gelişmeyi etkileyen faktörler her bebek için farklıdır. Yani büyüme gelişme multifaktöriyel olup, çocuklardaki bu değişikliklere göre takvim yaşı aynı olsa da boy, kilo gibi gelişim parametreleri farklı olabilir. Bu açıdan bebek ya da çocukları benzer ay veya yaştaki bebek ve çocuklar ile kıyaslamak doğru değildir. Doğru olan ise bilimsel parametre ve önerilere göre değerlendirme yapmaktır'' ifadesini kullandı.

Bebeklerin gelişimi anne karnında başlar. Gününde doğan bir bebek yaklaşık 3200-3300 gr olarak doğar. Doğumdan sonraki günlerde vücuttaki sıvının atılmasına bağlı olarak belli miktarda kilo kaybı yaşanabilir. Yaklaşık 10 gün sonra kaybettiği ağırlığı tekrar kazanır. İlk üç ayda ise haftada 150-250 gram, 3-6 ay arasında ise 100-120 gram alır. İlk aylarda günde ortalama 20-30 gram alması normaldir. 9-12 aylar arasında ise günde yaklaşık 10-12 gram almaya başlar. Bir yaşına geldiğinde bebeğin doğum kilosunun ortalama 3 katına, 2 yaşına geldiğinde ise yaklaşık 4 katına çıkması beklenir. 1-3 yaş aralığında ise kilonun ayda 250 gram olacak şekilde artması normaldir. Bu durumda yılda 2-2,5 kilo alabilirler.

Yeni doğmuş bir bebeğin boyu ise yaklaşık 50 santimetre kadardır. İlk üç ayda 8 cm, ikinci üç ayda da yine 8 cm daha bir uzama beklenir. Sonraki üç aylık dönemde yaklaşık 4 cm, diğer üç aylık dönemde de 4 cm daha uzama olur. Bir yaşına gelindiğinde doğum boyunun yaklaşık 1.5 katı olarak 75 cm boya ulaşması gerekir. Boy uzunluğu 1-2 yaş arasında toplam 10-12 cm, 2 yaştan 3 yaş sonuna kadar da yılda yaklaşık 7 cm kadar uzar.

Bebeğimin kilosu düşük(alt sınırın altında)

Kilo için en önemli faktörlerden biri beslenmedir. İlk 6 ay bebekler anne sütü ile beslenmelidir. Bu dönemde çeşitli nedenlerden dolayı anne sütü alamayan bebeklerde formül mamalar ile beslenme sağlanabilir. Altıncı ayda ise ek besinler başlanmalı, mümkünse 2 yaşına kadarda emzirilmelidir.

Özellikle 6 aydan küçük bebeklerde emzirme ile ilgili problemler gözden geçirilmelidir. Bunun yanında özellikle idrar yolu enfeksiyonu başta olmak üzere eşlik eden hastalık varlığı değerlendirilmelidir. İshal ya da kakada kan varlığı gibi sindirim ile ilgili parametreler gözden geçirilmelidir.

Daha büyük bebekler iştahsızlık problemi yaşayabilir, yemeklerde seçici davranabilirler. Bebekle inatlaşmadan yemek yemeyi eğlenceli hale dönüştürmek gerekmektedir. Yemeği eğlenceli hale dönüştürmek için, eğlenceli tabaklar hazırlanabilir. Tablet veya telefon eşliğinde yemek yedirmeye çalışmak en büyük yanlışlardandır. İştahsız bebeklere miktar olarak az olsa da kalori ve besin içeriği olarak zengin besleyici gıdalar vermek gerekir. Vitamin, mineral içeren şuruplar doktor önerisi olmadan başlanılmamalıdır.

Bebeğim kilolu (üst sınırın üstünde)

Bilimsel araştırmalar erişkinlerde görülen insülin direnci, diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, çeşitli kanser tipleri gibi bazı hastalıkların çocukluk dönemindeki yanlış beslenme alışkanlıkları ile ilgili olduğunu göstermiştir. Ebeveynlerin en büyük sorumluluklarından bir tanesi de çocuklarına sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmaktır. Çocuklar çoğu konuda olduğu gibi bu konuda da aile üyelerini örnek aldığı için aile üyeleri çocuk için iyi bir rehber olmalıdırlar. Aile olarak tuzlu yemeklerden, fazla şeker tüketiminden, fastfood tarzı beslenmeden uzak durmak gerekir. Bebeğin ayına göre önerilen gıdaları tüketmesine dikkat etmek gerekir. Çizelgelerde ayına göre bebeğinizin kilosu üst sınırın üstünde ise gözlemleyerek sorunun nerede olduğunu çözmeye çalışın. Mama alan bebeklerde mama miktarı, mama verme sıklığı ve sulandırma işlemi gözden geçirilmelidir. Daha büyük çocuklarda yanlış gıda tüketimi, fazla gıda tüketimi vb. sebepler değerlendirilmelidir. Herhangi bir bulunamıyorsa uzman desteği almanız yerinde olacaktır. Bazı tetkikler yapılması gerekebilir. Bulunacak sebebe göre yaklaşımlarda da değişiklikler olabilir.

Ailelerin bebek gelişimi ile ilgili bilmesi gerekenler

Serkan Atıcı, Genetik, Doğum, Bebek, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık Ailelerin bebek gelişimi ile ilgili bilmesi gerekenler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karadağ sırtlarında 'Doğal mucize' olarak nitelendirilen Atatürk silüeti belirdi 09:37 Karadağ sırtlarında 'Doğal mucize' olarak nitelendirilen Atatürk silüeti belirdi Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen talihsiz adam ağır yaralandı! O anlar saniye saniye görüntülendi 09:04 Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen talihsiz adam ağır yaralandı! O anlar saniye saniye görüntülendi Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da tutuklanmadan önce Deniz Zeyrek'i aradığı ortaya çıktı 08:40 Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da tutuklanmadan önce Deniz Zeyrek'i aradığı ortaya çıktı
ABD'de şiddetli fırtına facia getirdi! 18 araç birbirine girdi, 9'u çocuk 10 kişi hayatını kaybetti 08:16 ABD'de şiddetli fırtına facia getirdi! 18 araç birbirine girdi, 9'u çocuk 10 kişi hayatını kaybetti Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum 08:08 Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı 07:53 Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı
Son Dakika! Ermenistan'daki parlamento seçimlerini, Paşinyan'ın partisi kazandı 07:44 Son Dakika! Ermenistan'daki parlamento seçimlerini, Paşinyan'ın partisi kazandı A Milli Takım'da hocalık yapan Şenol Güneş, 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi 07:36 A Milli Takım'da hocalık yapan Şenol Güneş, 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi

Son Dakika Haberleri
09:36 Karadağ sırtlarında 'Doğal mucize' olarak nitelendirilen Atatürk silüeti belirdi
09:36 Milli Takım'ın grup aşamasından en iyi üçüncü olarak çıkmasını beklerken, en kötü dördüncü olduk
09:31 Adana'dan insanlık ayıbı! Sulama kanalında boğulan gencin cansız bedeni çıkarılırken vatandaşlar telefona sarıldı
09:03 Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen talihsiz adam ağır yaralandı! O anlar saniye saniye görüntülendi
08:45 Şebeke suyundan zehirlenen vatandaşlar soluğu en yakın hastanede aldı
08:40 Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da tutuklanmadan önce Deniz Zeyrek'i aradığı ortaya çıktı
08:20 Kabine, iki kritik gündemle bir araya geliyor: Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı?
07:43 Son Dakika! Ermenistan'daki parlamento seçimlerini, Paşinyan'ın partisi kazandı
07:34 İsmail Balaban, Survivor'da mindere çıktı! Acun Ilıcalı "Söz seni güreştireceğim" demişti
07:32 Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda "Bomba var, yaklaşmayın" notu asılıydı
Milli Takım'ın grup aşamasından en iyi üçüncü olarak çıkmasını beklerken, en kötü dördüncü olduk Milli Takım'ın grup aşamasından en iyi üçüncü olarak çıkmasını beklerken, en kötü dördüncü olduk         
09:37
Adana'dan insanlık ayıbı! Sulama kanalında boğulan gencin cansız bedeni çıkarılırken vatandaşlar telefona sarıldı Adana'dan insanlık ayıbı! Sulama kanalında boğulan gencin cansız bedeni çıkarılırken vatandaşlar telefona sarıldı         
09:31
Şebeke suyundan zehirlenen vatandaşlar soluğu en yakın hastanede aldı Şebeke suyundan zehirlenen vatandaşlar soluğu en yakın hastanede aldı         
08:45
Kabine, iki kritik gündemle bir araya geliyor: Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı? Kabine, iki kritik gündemle bir araya geliyor: Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı?         
08:20
Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı! Sevgilisi, büyükbabasıyla cinsel ilişki yaşıyormuş Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı! Sevgilisi, büyükbabasıyla cinsel ilişki yaşıyormuş         
08:16
A Milli Takım'a bir eleştiri de Rıdvan Dilmen'den geldi: Verdiğimiz gol pozisyonu abartmıyorum 30 A Milli Takım'a bir eleştiri de Rıdvan Dilmen'den geldi: Verdiğimiz gol pozisyonu abartmıyorum 30         
07:57
Sedat Peker 10. videosunu yayınladı! Hakkındaki 'cezaevinde' iddialarına yanıt verdi Sedat Peker 10. videosunu yayınladı! Hakkındaki 'cezaevinde' iddialarına yanıt verdi         
07:51
ABD'den Sezgin Baran Korkmaz açıklaması: Tüm mal varlığına el konulsun ABD'den Sezgin Baran Korkmaz açıklaması: Tüm mal varlığına el konulsun         
07:39
İsmail Balaban, Survivor'da mindere çıktı! Acun Ilıcalı İsmail Balaban, Survivor'da mindere çıktı! Acun Ilıcalı "Söz seni güreştireceğim" demişti         
07:34
Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda "Bomba var, yaklaşmayın" notu asılıydı         
07:33
Dinlenme tesisinde otobüsü kaçıran yolcu fenalaşıp hayatını kaybetti Dinlenme tesisinde otobüsü kaçıran yolcu fenalaşıp hayatını kaybetti         
18:31
Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı         
17:51
Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı         
17:29
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi         
17:15
Arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan adamın, 97 gün sonra cansız bedeni bulundu Arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan adamın, 97 gün sonra cansız bedeni bulundu         
16:21
Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı         
15:30
Ölen oğlu için Ölen oğlu için "Yanına geleceğim" diyerek ağıt yakan adam, Babalar Günü'nde yaşamını yitirdi         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 09:47:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ailelerin bebek gelişimi ile ilgili bilmesi gerekenler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement