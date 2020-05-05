Ailelerin bıçaklı kavgası: 2 yaralı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kavgalı 2 komşu arasında çıkan bıçaklı kavgaya, aileler de karıştı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği kavgada, 2 kişi, bıçaklanarak yaralandı. Polis, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün gece Alparslan Mahallesi 5505 Sokak'ta yaşandı. 16 yaşındaki Burhan Ç., iddiaya göre önceden kavgalı olduğu komşusu ve akrabası Hasan T. ile tartıştı. Sözlü tartışma kavgaya dönüşünce Burhan Ç., yanında taşıdığı bıçakla Hasan T.'yi bacağından yaraladı. İkilinin bıçaklı kavgasına aileler de karıştı. Tarafların birbirlerine saldırdığı kavgada Burhan Ç., Hasan T.'nin kuzeni Yusuf T.'yi de elinden bıçaklayıp, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 yaralı Denizli Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Burhan Ç. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayın büyümemesi için mahalleye çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Çevik Kuvvet ekipleri, ikinci bir kavga yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, soruşturma sürüyor.