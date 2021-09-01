Ailelerin bütçelerine düşünülerek zam yapılmadı - Son Dakika

Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'na kayıtlar başladı

Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda barınmaları, eğitimlerini sürdürmeleri için gerekli her türlü olanak yurtta bulunuyor.

Tahsin Yazıcı Mahallesi'ndeki 8 katlı yurt binasında, 3'er kişilik toplam 91 oda ve 1 engelli odası yer alıyor. 274 yatak kapasitesi bulunurken, öğrenciler kütüphane, çalışma odası, dinlenme odası, çok amaçlı salon, spor salonu, yemekhane, revir, ziyaretçi salonu, mutfak, sığınak ve bahçeden yararlanabiliyor. Güvenlik personeli 24 saat dönüşümlü olarak görev yapıyor. Yurt binasının her bölümünde ve odalarda öğrencilerin 24 saat yararlanabileceği internet hizmeti sunuluyor. Odalarda yatak, giysi dolabı, etajer, buzdolabı, çalışma masası ve koltuğu bulunuyor. Ayrıca öğrenciler spor salonu, çamaşırhane ve ütü odasını ücretsiz kullanabiliyor.