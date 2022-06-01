Ailelerin direnişi 1002'nci gününde devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ailelerin direnişi 1002'nci gününde devam ediyor

01.06.2022 00:57
Ailelerin direnişi 1002'nci gününde devam ediyor

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 1002'nci gününde devam ediyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 1002'nci gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl Binası önünde başlattığı oturma eylemi 1002'nci gününde de devam ediyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de örgüte destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.

Oğlunu HDP'den istediğini ifade eden Çiftçi, "Hakkari Şemdinli'de iki evladım için gelmişim, bin günümüz doldu HDP binası önünde evlat nöbetini çekiyoruz. Binlerce gün bile geçerse evladımı almadan buradan gitmeyeceğim. HDP ve PKK bizim evlatlarımızı elimizden alıp dağa götürdüler. Dağda mağaralarda mahkum ettiler, diğer oğlumu mezara beni de buraya mahkum ettiler. Ben oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim" dedi. - DİYARBAKIR

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ailelerin direnişi 1002'nci gününde devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Baba, 7 yaşındaki oğlunu öldürüp 3 yaşındaki oğlunu yaraladıktan sonra kendini iple asarak intihar etti
00:48 Doğal gazda konut abonelerine yüzde 30, sanayi abonelerine ise yüzde 40 zam geldi
00:24 MetroPOLL'ün mayıs ayı anketinin sonuçları açıklandı! Zafer Partisi yüzde 1.8 oy alarak en çok oy toplayan altıncı parti oldu
00:00 Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgül'e hapis cezası verildi
23:58 Türkiye'ye girişlerde 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu zorunluluğu kaldırıldı
23:55 Fİrari iş adamı Galip Öztürk Gürcistan'da gözaltına alındı
23:52 Bebek'teki cinsel ilişki olayında adam tutuklanırken, kadının akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilerek hastane sevk edildi
23:47 Antalya'da çıplak dolaşan kadınla ilgili valilik açıklama yaptı: Yüzde 70 zihinsel engelli raporu var
22:35 Bebek'ten sonra bir skandal da Antalya'dan! Bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü
22:12 İstanbul Valiliği, Galata Kulesi önünde kendini yakan kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 01:05:42. #1.12#
SON DAKİKA: Ailelerin direnişi 1002'nci gününde devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement