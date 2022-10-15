Ailelerin direnişi 34'üncü haftasında - Son Dakika
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Ailelerin direnişi 34'üncü haftasında

15.10.2022 00:57
Ailelerin direnişi 34'üncü haftasında

Hakkari'de çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemi 34'üncü haftada da devam etti.

Hakkari'de çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemi 34'üncü haftada da devam etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 34'üncü haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ile çocuklarının fotoğrafları ile ve pankartla HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atarak yürüdü. Parti binasındaki HDP'liler yüksek sesle müzik açıp eylemi engellemeye çalışırken, aileler eylemlerini sürdürmeye devam etti. Slogan atan aileler, "Anneler kazanacak, PKK, HDP kaybedecek" dedi.

Kardeşi dağa çıkartılan Leyla Çiftçi, "Öncelikle Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde EYP patlaması sonucu son şehidimiz Uzman Çavuş İbrahim Han'a ve diğer tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yeter artık, kardeş kardeşi vurmasın. Gelin, korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte teröre son diyoruz. Teröre lanet ediyoruz. Bizler bugün burada dağa kaçırılmış, kandırılmış, çocuklarımıza kavuşmak ve sesimizi duyurmak için Hakkari anneleri ve mağdur edilmiş aileler olarak toplanmış bulunmaktayız. 34. haftadır haykırıyoruz ve haykırmaya devam edeceğiz" dedi.

Yaklaşık 11 yıl önce çocuğu dağa kaçırılan Halil İbrahim Yalçın ise eşinin giydiği tişörtün üzerindeki çocuğunun fotoğrafını göstererek, çocuğunun bulunmasını istedi. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Hakkari, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ailelerin direnişi 34'üncü haftasında - Son Dakika

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