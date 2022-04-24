Ailelerin direnişi 964'üncü gününde - Son Dakika
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Ailelerin direnişi 964'üncü gününde

24.04.2022 11:41
Ailelerin direnişi 964'üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 964. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 964. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 964. gününe girdi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eylemi sürdüren Esmer Koç, evladının yaşayıp yaşamadığını bilmediğini söyledi. Kızını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini belirten anne Koç, "2013'te HDP ve PKK milisleri kızımı park bahanesiyle çarşıya götürerek araçlarının içerisine atıp PKK'ya teslim etmişler. 9 yıldır aramadığım ve sormadığım yer kalmadı, öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Ben evladımı istiyorum, benim evladımı versinler; yeter artık. 3 yıldır bu HDP'nin önündeyiz. Bir gün bile kapımıza gelmedi, neden burada oturduğumuzu, derdimizi sormadı. HDP, PKK'ya bu kadar sevdalıysa kendi evlatlarını göndersin. Biz, fakir fukaranın çocuklarını orada ölüme mahkum etmesin. Kızım beni duyuyor veya görüyorsan kaç gel. Orası senin yerin değil, zalimin yeri, kafir yeri. Biz, Müslümanız, hain değil. Kimseyi öldürmeyi istemiyoruz. Asker ve polislerde bizim evlatlarımızdır. HDP evlatlarımızı alarak ellerine silah verip bizim asker ve polisimize karşı tutturuyor. Kardeş kardeşi nasıl vuruyor. Bir oğlum askerde, kızım dağda nasıl olacak. Kızım gelsin her yerde askerlerimiz var, onlara teslim olsun" çağrısında bulundu. - DİYARBAKIR

Ailelerin direnişi 964'üncü gününde
Ailelerin direnişi 964'üncü gününde
Ailelerin direnişi 964'üncü gününde
Ailelerin direnişi 964'üncü gününde

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Evlat nöbetindeki baba, oğlunu HDP'den istiyor Evlat nöbetindeki baba, oğlunu HDP'den istiyor Evlat nöbetindeki baba, oğlunu HDP'den istiyor Evlat nöbetindeki baba, oğlunu HDP'den istiyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ailelerin direnişi 964'üncü gününde - Son Dakika


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